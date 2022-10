Marchisio: "Bologna poco pericoloso? Merito della Juve. Grande ritmo"

Alla Juve sembra essere passata la nottata. Dopo un settembre nero caratterizzato da tre ko e due pareggi tra campionato e Champions League , i bianconeri di Massimiliano Allegri sono tornati a gioire battendo con un netto 3-0 il Bologna di Thiago Motta. La sblocca Kostic al 24'. Poi nel giro di 3', tra il 59' e il 62', le reti di Vlahovic e Milik a rendere più rotondo il risultato e a mettere la partita in ghiaccio. Si sono visti segnali positivi, buon auspicio per i prossimi appuntamenti che vedranno la Vecchia Signora impegnata contro Maccabi Haifa (mercoledì alle 21) e Milan (sabato alle 18) in settimana, prima del ritorno di coppa contro gli israeliani martedì 11 ottobre alle 18.45 e il derby contro il Torino di sabato 15 ottobre alle 18.

Marchisio sulla prestazione della Juve contro il Bologna

Claudio Marchisio, ex centrocampista nonché bandiera della Juve, ha commentato così a La Domenica Sportiva, la prestazione dei bianconeri: "Nel primo tempo ha fatto fatica a sbloccare il punteggio, ma con grande pressing e grande ritmo. La Juve è stata brava, se il Bologna non è stato pericoloso è anche merito dei bianconeri. È una vittoria che le consente di presentarsi bene all'appuntamento in Champions che non è iniziata nel migliore dei modi".

