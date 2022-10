Juve, Di Maria e l'elogio della moglie: "Continua a darci il tuo calcio e la tua magia"

Premiato come MVP della sfida contro il Maccabi Haifa, Di Maria ha rappresentato la luce del gioco della Juve in una serata di grazia per lui. Il Fideo si è esibito in uno dei suoi spettacoli migliori fornendo i tre assist che hanno portato alla doppietta di Rabiot e al gol di Vlahovic.

Tutti ai piedi del Fideo

Al termine della gara contro gli israeliani - prima vittoria stagionale in Champions League per i bianconeri -, in tanti hanno speso parole al miele per il campione argentino: dal tecnico della Vecchia Signora Massimiliano Allegri al compagno di squadra Dusan Vlahovic passando per Fabio Capello. Tutti si inchinano di fronte alla prestazione super di Di Maria, al rientro dopo la squalifica in campionato per il rosso in Monza-Juve per la gomitata a Izzo che lo ha costretto a rimanere fuori contro il Bologna e che lo vedrà ai box anche per il big match di sabato alle 18 al Meazza contro il Milan.

