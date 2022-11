Juventus, e Chiesa? Allegri tira fuori il foglio e legge: "Federico..." VIDEO

È giorno di vigilia in casa Juventus . Domani alle 21, infatti, i bianconeri affrontano il Psg nell'ultimo turno della fase a gironi di Champions League . Un match che dirà se la Vecchia Signora parteciperà o meno almeno all'Europa League - Bonucci e compagni hanno gli stessi punti (3) del Maccabi Haifa -. Nella conferenza stampa di presentazione della sfida, Massimiliano Allegri ha parlato degli avversari, del ritorno di Locatelli , assente a Lecce, e della lunga lista di infortunati. Tra questi c'è Federico Chiesa , la cui ultima apparizione in partite ufficiali risale al 9 gennaio quando, dopo appena 32' minuti della sfida contro la Roma, si accasciò al suolo dell'Olimpico. Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: questo il responso degli esami strumentali. Dopo l'operazione a Innsbruck e la graduale riabilitazione, l'esterno ex Fiorentina si avvicina sempre più al ritorno in campo.

Allegri su Chiesa: simpatico siparietto in conferenza stampa

A tal proposito, durante la conferenza stampa pre Psg, si è verificato un simpatico siparietto. Ai giornalisti che hanno chiesto del recupero di Chiesa, il tecnico bianconero ha risposto tirando fuori un foglietto nel quale era stato segnato il punto sugli infortuni: tanti, forse troppi in casa Juventus. "Momentaneamente non è nelle condizioni ideli per poter giocare una partita. Ha fatto una gara giovedì scorso quando siamo tornati da Lisbona e siamo andati a vederlo. Poi ha avuto quattro giorni di recupero. Non è in condizione ottimale, speravo di averlo il più presto possibile, magari nell'ultima settimana, ma a oggi non è così. Spero di averlo il prima possibile, lui come Pogba e tutti gli altri. Sono tutti importanti affinché la Juventus centri i suoi obiettivi. Se non ci sono, servono soluzioni per ovviare agli imprevisti", la replica del tecnico.

