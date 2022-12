Chiesa, allenamento in solitaria il giorno di Santo Stefano

TORINO - Con il ritorno di Danilo e Alex Sandro alla Continassa siamo quasi al completo: mancano ovviamente soltanto i campioni del mondo Di Maria e Paredes oltre al vice campione del mondo Rabiot, che si rivedranno prima di Capodanno. Oggi la Juventus riprende gli allenamenti dopo tre giorni di riposo, ma c’è chi ha già anticipato il rientro: ieri Federico Chiesa si è presentato al centro sportivo bianconero per una seduta solitaria in campo, come ha documentato sul suo profilo Instagram. L’ala azzurra, che ha saltato le due amichevoli contro Arsenal e Rijeka per un affaticamento muscolare, vuole esserci alla ripresa del campionato, il 4 gennaio a Cremona, e sta facendo gli straordinari per raggiungere una buona condizione fisica e tornare a essere un punto di riferimento importante per l’attacco bianconero. E’ comunque abbastanza normale che il numero 7 juventino si sia affaticato visto che arrivava da nove mesi di inattività per la rottura, a gennaio, del legamento crociato. E’ sceso in campo, per la prima volta in questa stagione, il 2 novembre contro il Psg in Champions: a quei 16 minuti hanno poi fatto seguito 17 minuti contro l’Inter e 26’ contro la Lazio, ultima gara prima dello stop per i Mondiali. Chiesa è tornato anche in Nazionale, in campo per 46 minuti nelle due amichevoli contro Albania e Austria a metà novembre, poi l’affaticamento da cui sta recuperando al meglio grazie anche a una forza di volontà che lo spinge a dare sempre il massimo per raggiungere i suoi obiettivi.