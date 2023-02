Juventus, un anno di Vlahovic bianconero: dal Verona alla Salernitana

Dusan Vlahovic vuole riprendersi la Juventus in fretta. Il centravanti serbo ha l'obiettivo di tornare al gol in bianconero che gli manca dal derby di ottobre contro il Toro, dopo il quale ha saltato gran parte delle partite a causa di un problema agli adduttori prima e della pubalgia dopo. Tornato in campo contro il Monza da subentrato e contro la Lazio da titolare, Dusan deve chiaramente ritrovare la forma migliore per dare il suo contributo alla squadra di Allegri che dopo la penalizzazione di 15 punti si trova nella seconda metà della classifica. Ora c’è la Salernitana, contro cui Vlahovic ha già realizzato 3 reti in 3 partite di Serie A: doppietta con la Fiorentina a dicembre 2021 e un gol con la Juventus il 20 marzo 2022.