Juventus tra giustizia e scelte tecniche: il mese in cui nasce il futuro

Il futuro della Juventus non è solo nelle mani della Juventus, intrappolato per metà nella vicenda giudiziaria che lunedì vivrà un passaggio fondamentale con l’udienza per le plusvalenze e che ieri ha visto arrivare il deferimento per il filone stipendi. È così dall’inizio della stagione non è una situazione civile, come ha spiegato ieri lo stesso ministro dello sport Abodi , intervenendo sulle eccentriche tempistiche della giustizia sportiva. È davvero curioso come la vicenda che coinvolge la Juventus stia evidenziando tutte le anomalie che distorcono la giustizia sportiva, al punto che anche dei ministri della Repubblica come Giorgetti (mercoledì) e Abodi (ieri) si rendano conto che qualcosa non va e auspichino riforme e cambiamenti. Naturalmente dopo che la Juventus ci sarà passata attraverso e ne avrà subito le conseguenze, come quella di vivere una stagione sballottata fra penalizzazioni tolte e messe, pubblicazione di atti e deferimenti a orologeria.

Qual è la classifica reale?

Il tutto mentre anche gli altri club di Serie A hanno cercato e cercano, invano, di capire quale sia la classifica reale. È una follia, ma evidentemente non abbastanza folle perché la Figc o la Lega abbiano avuto da ridire sul funzionamento del meccanismo, visto che il presidente federale Gravina ieri era più preoccupato di come «recuperare in termini di credibilità il brand straordinario della Juventus». E poco importa che gli altri 19 brand della Serie A siano stati, nel frattempo, svalutati militando in un campionato in cui sono stati tolti, messi e presto ritolti punti a una squadra, modificando in modo radicale la classifica per tre volte in pochi mesi. Ma non c’è una logica, tranne quella della spartizione del potere, della conservazione delle cariche, del proteggere un sistema il cui fine non è funzionare e svilupparsi (qualcuno ha detto riforme?), ma stare in piedi, garantendo il potere da spartirsi.