Udinese-Juventus, la probabile formazione di Allegri

La Juventus si appresta ad affrontare l’ultima partita stagionale in casa dell’Udinese. I bianconeri, attualmente settimi in zona Conference League, vogliono imporsi sulla squadra di Sottil per provare a superare la Roma o l'Atalanta in classifica con l'obiettivo di strappare il pass per l'Europa League. Nel pomeriggio la Vecchia Signora ha pubblicato l'elenco dei convocati, con Vlahovic e Bremer che non saranno della partita. Massimiliano Allegri dovrebbe optare per un 3-4-3.