Chiesa esclusivo: Juve, Vlahovic e Scudetto, "Io e Dusan vogliamo sognare"

Nella confortevole quiete blindata della Continassa, Federico Chiesa è un perfetto padrone di casa: sicuro, spigliato. Ironico al momento giusto e guardingo, ma con classe, se è il caso. Senza alcuna reticenza, però, anche di fronte alle spinose questioni legate alla giustizia o alla fase di ricostruzione tecnica che sta attraversando la Juventus . Un posto, più che una squadra, di cui ha compreso fino in fondo l’essenza, il significato, il peso specifico che rappresenta e che occorre, con orgoglio e consapevolezza, sopportare. E così è sgorgata una piacevole e intrigante chiacchierata, a prescindere dalla scadenza imminente del derby , alla fine della quale ci siamo portati in dote la sensazione di esserci confrontati con un “capitano in pectore” per la Juventus del futuro.

«Sto bene, anzi: sto benone. Il processo di recupero dall’infortunio è ormai alle spalle. Non voglio proprio più sentire la parola recupero: ora sono al meglio sia fisicamente che mentalmente».«Quella semmai è una percezione che arriva dall’esterno. Io penso soltanto a lavorare sodo per migliorare ogni giorno, con fiducia nei confronti della scelta del mister di avanzarmi. E credo di essere partito bene in questa stagione...».«Ma va, io vado d’accordo con tutti!».

Nelle ultime settimane ha insistito molto sul concetto di “calcio moderno” da perseguire in campo: ma che cosa intende esattamente con questa locuzione?

«È un’idea che comprende l’intenzione di pressare alto l’avversario così come quella di essere più propositivi possibile con il pallone tra i piedi: tutto ciò che stiamo cercando di fare, insomma. Anche se poi c’è partita e partita: bisogna trovare gli equilibri corretti e maturare come collettivo per capire i momenti, perché questo è quello che contraddistingue le grandi squadre. A Reggio Emilia contro il Sassuolo, per esempio, nel finale ci siamo disuniti troppo e l’abbiamo pagato».