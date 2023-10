“Allegri uno di noi”: la curva sud si schiera, tutti con Max dopo Juve-Toro

Una Juve in transizione e quei pregiudizi sempre più isterici

La Juve ritrova il tifo organizzato

Nei giorni scorsi, infatti, attraverso una nota su Instagram, la CurvaSudJuventus1897 ha comunicato: "Per il derby della Mole, la Juventus ha autorizzato l’ingresso di bandieroni, megafoni e tamburi, un sensibile passo in avanti per trovare un accordo definitivo. La Curva ha dovuto per forza di cose saltare anche la partita contro l'Atalanta, ma per il semplice motivo dovuto alla ristrutturazione del settore ospiti del Gewiss Stadium: troppo pochi i biglietti per contenere tutta la Curva della Signora. Ma ora, come già annunciato negli scorsi giorni, gli Ultras sono pronti a tornare. La protesta della Curva va ovviamente avanti; ma vista l'importanza storica di una partita così sentita per la città di Torino e non solo, il Dodicesimo uomo in campo non ha intenzione di lasciare da sola la sua Signora. I ragazzi di Allegri contro gli odiati rivali granata potranno contare sulla spinta della Curva. In uno Stadium che, finalmente, tornerà a ruggire”.

Derby, fischia CalVARese: Bellanova non è DOGSO, sull'1-0 tocca Tameze