Juve in Coppa del Mondo Fifa 2025? Perché può ancora qualificarsi e cosa serve

L'estate del 2025 vedrà l'inizio di una nuova competizione fortemente voluta dal presidente della Fifa, Gianni Infantino . Si tratta della nuova versione del Mondiale per Club, allargato a 32 squadre , che si disputerà negli Stati Uniti e avrà cadenza quadriennale. L'Uefa è la confederazione con più posti a disposizione: saranno dodici le squadre europee che prenderanno parte al torneo, mentre le sudamericane saranno 6; 4 i posti destinati ai club asiatici, a quelli africani, a quelli del Nord e Centro America; uno slot per l'Oceania e uno anche per il Paese ospitante. Due quindi i posti potenzialmente disponibili per le squadre italiane.

Coppa del Mondo Fifa per Club, criteri e date

Stando alle linee guide approvate dal Consiglio Fifa nel marzo 2023 sono già dodici le squadre che sicuramente prenderanno parte alla Coppa del Mondo Fifa per club del 2025. Per Europa e Sudamerica si qualificano automaticamente le vincitrici delle quattro edizioni precedenti (2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24) di Champions League e Copa Libertadores. Gli altri posti destinati a Uefa e Conmebol saranno da "determinare in base a un ranking per club basato sullo stesso periodo per quattro anni". Esiste tuttavia una limitazione: per ogni Paese potranno qualificarsi al massimo due squadre (sebbene con "un'eccezione nel caso in cui più di due club dello stesso Paese vincano la principale competizione per club della confederazione nel periodo di quattro anni"). La competizione dovrebbe cominciare il 15 giugno 2025 e chiudersi con la finale il 12 luglio.