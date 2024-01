Pagelle Juve: Szczesny-Bremer, muro bianconero. Vlahovic-Cambiaso brillano

La Juventus continua a vincere. La squadra di Allegri, dopo il netto e perentorio 4-0 al Frosinone in Coppa Italia, mette in scena all’Allianz Stadium un altro show battendo in scioltezza anche il Sassuolo di Dionisi. Finisce 3-0 la sfida di campionato valida per la 20ª giornata di Serie A, un successo fondamentale per Vlahovic e compagni che riportano a due lunghezze il divario dalla capolista Inter. La doppietta del serbo e il gol di Chiesa mettono in ghiaccio un match mai in discussione dove molti giocatori hanno brillato. Andiamo dunque a scoprire tutti i voti e i giudizi dei protagonisti della sfida contro i neroverdi.