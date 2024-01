Lecce-Juventus, la formazione ufficiale di Allegri

Gli uomini di Allegri vanno a caccia della 5ª vittoria consecutiva in campionato, la 7ª considerando la Coppa Italia. La Juventus affronta il Lecce al Via del Mare nella gara valida per la 21ª giornata di campionato. La squadra di D'Aversa ha raccolto un solo punto nelle ultime 4 partite: l'ultima vittoria è quella interna contro il Frosinone dello scorso 16 dicembre. I bianconeri, chiamati a superare - almeno virtualmente - l'Inter capolista, dovranno fare a meno di Rabiot e Chiesa. Come dichiarato dal tecnico in conferenza stampa infatti, entrambi i giocatori sono alle prese con problemi fisici - rispettivamente un affaticamento al polpaccio e il riacutizzarsi dei fastidi al ginocchio - e non sono stati convocati.