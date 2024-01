Gianni Agnelli per sempre, 21 anni fa l’addio all’Avvocato: il dolce ricordo Juve

La Juventus degli Agnelli nacque il 24 luglio del 1923, in un Consiglio d'Amministrazione nel quale Edoardo esordì spiegando che interpreterà "il ruolo di presidente in modo tutt'altro che onorifico perché una cosa fatta bene può sempre essere fatta meglio". Una filosofia portata avanti nei suoi anni da presidente effettivo della Juventus, dal 22 luglio 1947 al 18 settembre 1954, ma anche per tutto il resto della sua vita quando con la sua saggezza e il suo ruolo mai passivo per le sorti del club non è mai stato marginale per contribuire alla gloria della sua amata Juve.