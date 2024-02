Juve, viaggio nella crisi: cosa non sta funzionando e il fattore novità

Vlahovic in tenuta da gioco che riceve il premio come miglior giocatore di Serie A di gennaio, ma poi si rimette in borghese e guarda la partita contro l’Udinese dalla tribuna, è un’immagine emblematica del momento della Juve. Scintillante come il suo bomber da Natale a fine gennaio - cinque vittorie e un pareggio con sei gol e un assist del serbo - smarritasi come lui a febbraio: due sconfitte, con DV9 protagonista in negativo in quella con l’Inter per il gol mangiato sullo 0-0 e assente lunedì per un sovraccarico a un adduttore.