Bremer come Locatelli e Yildiz: l’offerta mercato che farebbe vacillare la Juve

L'interesse del Tottenham

Con un solo se, per quanto non di poco conto: se non riceveranno, nel frattempo, offerte fuori mercato. Il momento storico, d’altronde, impone alla Juventus come a tutti i club italiani di prendere in seria considerazione eventuali offerte da capogiro, anche per elementi di primaria importanza in rosa, che provengano in particolare dalla ricca Premier League o dalla dorata Arabia Saudita. Motivo per cui non sarà possibile, anche a estate inoltrata, chiudere la porta a qualsivoglia possibilità. Il discorso, in fondo, riguarda a maggior ragione proprio il centrale brasiliano, troppo giganteggiante finora in stagione perché le sue prestazioni potessero passare inosservate all’estero. Nello scorso mese di luglio, con il difensore reduce da una prima annata in bianconero positiva sì, ma non esaltante, si era già mosso prendendo informazioni il Tottenham, che in inverno ha poi virato sull’ex juventino Dragusin.