Juve camaleonte: a Napoli rimpicciolita, le tre ipotesi per il centrocampo

Centrocampo Juve, le caratteristiche insostituibili

Quel che però il tecnico di sicuro non potrà chiedere a nessuno dei suoi è di crescere di statura o di mettere sù muscoli da qui a domenica. E neppure per la sfida con l’Atalanta, ovviamente. Che nel calcio il fisico non sia tutto è una verità che fortunatamente continua a resistere all’evoluzione del gioco e della preparazione atletica, ma aiuta. Ed è, per venire nello specifico, uno dei punti di forza della Juventus di questa stagione: che sfrutta la fisicità nei duelli aerei - offensivi e difensivi -, nei contrasti negli spazi stretti che concede quando si compatta dietro e nelle corse con e senza palla negli spazi ampi nei quali invece ama attaccare. Tutte situazioni in Rabiot e McKennie eccellono e chi li sostituirà no, a prescindere da chi Allegri sceglierà.