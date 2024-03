Juve, Allegri si aggrappa a McKennie: la probabile formazione con l'Atalanta

Dopo la sconfitta contro il Napoli il diktat di Allegri e della Juve è quello di ripartire per difendere il secondo posto. All'Allianz arriverà l'Atalanta - domenica alle ore 18 - reduce da due sconfitte consecutive in campionato contro Inter e Bologna. La squadra di Gasperini è sempre ostica da affrontare tanto più con le assenze tra centrocampo e attacco per i bianconeri. Vlahovic è out per squalifica, dopo l'ammonizione rimediata contro i partenopei, mentre Rabiot non potrà essere della gara - il francese lavora ancora a parte e in palestra e come confermato da Allegri tornerà disponibile per la prossima sfida. L'ultima tegola per Allegri e la Juve è l'infortunio di Carlos Alcaraz.