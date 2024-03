Giraudo, nessuno decide: è Farsopoli. E sull’Inter a tavolino stessa musica

Una questione mai risolta dopo il 2006

Insomma, nessuno ha mai dato ragione alla Juventus, ma nessuno ha mai neanche ipotizzato che avesse torto: sulla questione scudetto 2006 non si è espresso nessuno dopo Guido Rossi nel 2006. L’hanno schivata tutti. E il perché è comprensibile: dallo sfortunato tempismo per cui la Procura Federale analizza le telefonate dell’Inter quando ormai le violazioni sono prescritte in poi, il problema è sempre stato quello di stare alla larga dalle sentenze di Calciopoli del 2006, di non spostare nulla, di non toccare quanto era stato frettolosamente deciso allora. Che poi non si tratta di ribaltare tutto, ma di aggiustare qualcosa, anche alla luce di nuovi fatti emersi. Niente da fare, la linea è sempre quella: prendere tempo all’infinito, chissà, magari nella speranza che tutti si stanchino e quel tombino venga definitivamente piombato. Che poi basterebbe dire: no, guardate, avete torto, non è come dite, fatevene una ragione, è giusto quello che è stato sentenziato nel 2006, ma evidentemente nessuno se la sente, anche perché quelle telefonate le hanno sentite tutti e se Palazzi aveva ipotizzato l’illecito qualche ragione poteva avercela. O no?