Yildiz, la Juve gli farà due regali. E quattro addii sembrano scontati...

Juve, il punto su chi resta e chi parte

Il resto, tutto il resto, della rosa bianconera è in divenire e nessuno può sentirsi al riparo dal canto delle sirene del mercato. Nemmeno i “pezzi da 90” come Chiesa e Vlahovic o Gatti e Locatelli. O come lo stesso McKennie che, rimasto in bianconero tra mille perplessità dopo la deludente stagione in Premier League, si è affermato come uno degli elementi di maggiore continuità e rendimento della rosa. L’americano, dettaglio non secondario, ha il contratto in scadenza nel giugno del prossimo anno e finora i primi colloqui per il rinnovo hanno marcato una sostanziale distanza tra le richieste al rialzo del texano e le offerte al ribasso, in spirito spendig review, del club. Alcuni, poi, potrebbero essere sacrificati come contropartite per altre operazioni o, semplicemente, essere girati in club dove giocare con maggiore continuità. Sembrano scontati gli addii di Kostic e di Milik, di Kean e De Sciglio.