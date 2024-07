E se arrivasse Conceicao? La possibile formazione della Juve di Thiago Motta

Il capitano e 6 della Juve è una delle certezze dei bianconeri. "Potrei chiudere la carriera qui" ha ripetuto varie volte nel recente passato ed ecco dunque che è pronto a trasformarsi nel jolly di Thiago Motta . Esperienza, qualità e tanta voglia di indossare la maglia della Vecchia Signora. Per di più potrebbe anche fare diversi ruoli vista la sua duttilità in difesa: terzino destro, oppure centrale di sinistra o ancora terzino dalla parte opposta.

Bremer

Vedi Danilo. Basterebbero due parole, ma diamo a Gleison quel che è di Gleison. Il centrale brasiliano è cresciuto tantissimo con Allegri dal suo arrivo in bianconero. Ha saputo affinare le sue qualità diventando determinante e imprescindibile per l'undici della Juve. Per il modo di giocare la situazione un pochino cambia per lui, perché passerebbe dalla difesa a tre a quattro. Poi c'è il mercato e lui è corteggiatissimo e portatore di denaro facile, ma i dubbi sono pochi: Bremer sarà uno dei punti fermi della nuova Juve di Motta. Le alternative nel ruolo sono rappresentate da Gatti e Djalò tra i confermati in vista della prossima stagione.

Cabal

Giuntoli ha completato il blitz ai danni dell'Inter per l'arrivo del centrale colombiano dall'Hellas Verona. Un giocatore molto duttile perché può essere utilizzato sia da centrale mancino e da terzino per la sua capacità di corsa, velocità e propensione offensiva. Un ruolo alla Calafiori tanto per intenderci con licenza di staccarsi e andare a creare superiorità in mezzo al campo. Il suo arrivo, però, non esclude quello di Todibo perché il centrale francese resta tra gli obiettivi dei bianconeri e di Giuntoli, il quale ha ribadito: "Arriverà un rinforzo per reparto". Il Nizza vuole 35 milioni e lui vuole i bianconeri per il progetto. Possibile operazione in prestito, ma ovviamente prima di trovare l'accordo potrebbero esserci tempi un po' più lunghi.

Cambiaso

Da esterno a tutta fascia a terzino a sinistra: Cambiaso è senza dubbio uno dei punti di conferma tra la Juve del passato a quella del presente. Forse cambieranno leggermenete i compiti, anche se a Bologna i due esterni bassi hanno dimostrato di avere grandi libertà di inserimento e di andare in zona offensiva.