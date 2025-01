Giuntoli e i botti del mercato Juve 2025: i regali per Motta

Occhi su Zirkzee e Kolo Muani

La Juventus ha bisogno di interrogarsi: può bastare Milik come vice Vlahovic? Il polacco non si è ancora visto e non si sa neanche come potrebbe rientrare in campo. Per questo gli occhi di Giuntoli sono sempre fissi su Manchester, lato United, e in particolare su Zirkzee, che nel match contro il Newcastle è stato sostituito per scelta tecnica (e fischiato) dopo appena 33 minuti. Una decisione forte di Amorim, che spiega il suo difficile momento. Thiago Motta lo conosce bene e potrebbe convincerlo. I bianconeri stanno lavorando per capire se ci sono possibilità, così come per Kolo Muani che ha ormai rotto con Luis Enrique al Psg. A Torino si preannuncia un gennaio di fuoco e la società dovrà iniziare l'anno con il piede giusto.