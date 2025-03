Juve, ora tutto è possibile: spunta un nome nuovo per il dopo Motta!

Meno male che la Juve riposa... Vero, tre giorni di vacanza per la squadra e Thiago Motta. Ma i cellulari trillano a ripetizione tra i dirigenti! In ballo, come si sa, la strategia da sposare per far sì che la rosa riesca nelle ultime nove giornate a rendere per ciò che vale e quindi a chiudere almeno al 4° posto, portando a casa la partecipazione alla prossima Champions con relativo bonus minimo da 65 milioni. Particolare non da poco, che si riverbererebbe inevitabilmente anche sul mercato della prossima stagione e, a catena, sulle qualità della Juve che scenderà in campo nel campionato 25-26. Non si può lasciare nulla di intentato, per cui sono giornate di riflessioni e confronti continui. Anche perché non ci si deve far trovare impreparati qualora si decidesse per la scelta sinora rimandata, ovvero affidare la guida della squadra a un tecnico diverso da Thiago Motta. Atteso, almeno sino alla prossima partita con il Genoa di sabato 29 marzo, sulla panchina bianconera. E immaginare la terza figuraccia di fila dopo quella contro Atalanta e Fiorentina non richiede un tasso di fantasia alla Picasso per pensare che il ko innescherebbe il cambio.