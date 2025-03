Yildiz, ci voleva Montella. L'esclusione di Motta e i fari della Premier

Yildiz, dal Manchester al Liverpool

In questa stgione, invece, vanno registrate le numerose presenze degli scout del Manchester United in occasione delle partite della compagine bianconera. La prima volta è accaduto a inizio dicembre, per Lecce-Juve, quando gli 007 dei Red Devils avevano messo gli occhi pure sul terzino Dorgu, poi effettivamente ingaggiato per 37 milioni nella finestra invernale di trattative. In estate da Manchester appaiono pronti a tornare alla carica per provare ad accaparrarsi pure Yildiz. United ma non solo: anche il Chelsea ha chiesto informazioni all'entourage del talento turco. Non è un mistero che Maresca voglia un attaccante esterno e avesse cercato di sondare il terreno già a gennaio, in occasione delle contrattazioni per il passaggio di Veiga in prestito alla Juve proprio dai Blues. Da non escludere dunque un ritorno di fiamma. Ma attenzione anche al Liverpool. I Reds vantano ottimi rapporti con la Vecchia Signora, dalla quale hanno prelevato un anno fa Chiesa. Con la permanenza di Momo Salah (al momento non c'è accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno) e Luis Diaz (ha diverse offerte) in forte dubbio, infatti, la sensazione è che dalle parti di Anfield Road proveranno a prendere un esterno offensivo. E nella short list dei candidati c'è anche il nome di Yildiz.