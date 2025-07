Modesto alla Juventus, Comolli ha preso il direttore tecnico! Chi è l'ex pupillo di Galliani a Monza

La Juventus ha sciolto le riserve per il nuovo Direttore Tecnico. Damien Comolli , dopo aver sondato e valutato diversi profili, ha scelto François Modesto. Nel ventaglio delle opzioni erano presenti due ex bianconeri: Javier Ribalta e Marco Ottolini , ma l'ex Monza ha convinto il dirigente juventino a puntare su di lui. Va a colmare una casella vuota dalla rivoluzione dirigenziale, in attesa di sciogliere il nodo del dirigente sportivo.

Juve, il nuovo dt: chi è François Modesto

Grande conoscitore del calcio italiano, con un passato da calciatore in Serie A con la maglia del Cagliari (galeotta un'amichevole del Bastia sotto gli occhi di Cellino, allora patron degli isolani) e uno da dirigente nel Monza, nella sua carriera in campo è stato anche allenato da Didier Deschamps, che lo volle nel suo Monaco. François Modesto, classe 1978, ha già alle spalle una lunga esperienza del mercato internazionale, con un lavoro da ds che passa dalla Grecia con l'Olympiakos al Notthingam Forest in Premier League, sempre nella galassia dell'eclettico presidente Evangelos Marinakis. La sua abilità e capacità hanno attirato gli occhi di numerosi club, con Roma - con la Souloukou che lo conosceva per il suo lavoro in Grecia - e Milan che in passato hanno sondato il suo profilo, ma senza affondare. Ora è arrivato il suo turno con la Juventus pronta a puntare su di lui in un posto chiave, di raccordo tra la dirigenza e Igor Tudor e al vertice dei rapporti tra settore tecnico e medico e tra squadra e società.

L'esperienza al Monza e la "scuola" di Galliani

Di sicuro l'esperienza più importante e formativa è stata quella al Monza. Scelto da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, ha lavorato per tutto il tempo a stretto contatto con lo storico dirigente sportivo. Non a caso l'ex Milan ha tenuto Modesto sotto la sua ala. Il fiuto per i profili di successo è stato subito messo alla prova con la scelta di Raffaele Palladino: una scelta vincente che ha segnato, in positivo, la storia del club lombardo. Ma non solo, sono tanti i calciatori che sono stati lanciati nei vari grandi club italiani, con alcuni che ritroverà: su tutti Michele Di Gregorio ceduto alla Juventus per 18 milioni di euro. Seguono Carlos Augusto all'Inter per 15 milioni di euro, Bondo al Milan per 12 milioni di euro, Pablo Mari e Andrea Colpani alla Fiorentina.

