Dopo la sofferta vittoria in Champions League contro il Bodo-Glimt, la Juve si prepara a tornare in campo, questa volta contro il Cagliari , gara valida per la 13ª giornata di Serie A. I bianconeri in campionato sono reduci dai pareggi contro Fiorentina e Torino e vorranno quindi tornare subito a vincere . La stagione è ancora lunga ma centrare l'obiettivo Champions è fondamentale e per questo la Vecchia Signora deve ricominciare a conquistare punti per scalare la classifica.

17:23

Pisacane sfida la Juve e lancia Liteta

"Questa è una partita da bollino rosso sul calendario e per fare risultato bisogna mettere degli ingredienti che vanno oltre le nostre possibilità. Che tasti sto toccando e se sto facendo lo psicologo? Devo pensare a fare l’allenatore che già è complicato. Bisogna capire i momenti. Non bisogna fasciarsi la testa, è un campionato lungo, la scorsa partita è sfumata per poco. L’anima e lo spirito sono la prima caratteristica che una squadra come la nostra deve mettere in pratica, senza alibi. Liteta? Diciamo sempre che i giovani devono essere impiegati, non gioca un ragazzo di 15 anni ma di 19. Può essere un profilo interessante in futuro. Questo è un banco di prova. Palestra non sembra avere 20 anni? Anche lui viene da un campionato U23. Dobbiamo avere coraggio e non dobbiamo destabilizzarci alla prima difficoltà" - ha detto Pisacane a Dazn.

17:17

Luperto carica il Cagliari: "Come l'anno scorso"

Il difensore rossoblù ha presentato la sfida a Dazn: "Ci teniamo a fare una grande partita, dobbiamo affrontare la Juve con coraggio, è una grande squadra. Se abbiamo pensato a qualcosa di diverso? Difenderemo allo stesso modo, di squadra. Cercheremo di arginarli con il collettivo. Dovremo giocare con lo spirito di un anno fa (1-1 allo Stadium ndr)"

17:15

Koopmeiners prima di Juve-Cagliari

"Possiamo fare ancora meglio di Bodo, siamo un gruppo forte tecnicamente. Spalletti? Tatticamente forte. C’è uno spirito positivo e oggi andiamo per la vittoria. Se mi rivedrete a centrocampo? Ora devo giocare qui in difesa, ho parlato con il mister e sa che l’ho fatto in Olanda. Posso aiutare la squadra a spingere di più in avanti e mi sento bene. Accoglienza del pubblico? Abbiamo tifosi grandissimi, grande club. Sono molto contento" - ha spiegato il giocatore della Juve a Dazn.

17:00

Cagliari, la formazione ufficiale

Questi gli undici titolari scelti da Pisacane:

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Liteta, Adopo, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane. A disposizione: Ciocci, Radunovic, Idrissi, Kilicsoy, Gaetano, J. Rodriguez, Prati, Felici, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Pavoletti, Luvumbo.

16:53

Juventus, la formazione ufficiale

Questi gli undici titolari scelti da Spalletti, che cambia qualcosa rispetto alla sfida contro il Bodo:

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Di Gregorio, Scaglia, Gatti, Zhegrova, Adzic, Openda, Miretti, Joao Mario, Cambiaso, David, Cabal, Pedro Felipe.

16:44

Juve e Cagliari, il momento di forma delle due squadre

La Juventus è reduce da 2 vittorie e 3 pareggi nelle ultime cinque partite giocate tra tutte le competizioni. La squadra di Spalletti, però, non vince in Serie A dal 1 novembre, praticamente un mese. Ben peggiore, invece, il momento di forma del Cagliari, che è reduce da una serie di ben 8 partite consecutive senza vittorie.

16:35

Juve-Cagliari, arbitra Crezzini

Ad arbitrare la sfida tra Juventus e Cagliari sarà Crezzini, al primo anno da arbitro in Serie A. Al suo fianco Berti e Cecconi, con Ayroldi come quarto uomo. Al Var Di Bello, con Dionisi come AVar.

16:25

Cagliari, Pisacane: "Juventus? Cercheremo di approfittare dell'eventuale stanchezza accumulata in Champions"

In vista della sfida contro la Juventus, l'allenatore del Cagliari Pisacane è intervenuto in conferenza stampa: "La Juve in questo momento è al livello del Como se guardiamo la classifica. Non ci sono partite facili, ma partono tutte dallo 0-0. Dobbiamo credere nelle nostre qualità e provare a fare la nostra partita. Spalletti? Il cambio della guida tecnica certifica le difficoltà di questo campionato. La Juve ha preso un top allenatore, e le difficoltà diventano ancora più grandi. La gara presenta delle insidie, ma noi dovremo fare leva sull'entusiasmo. Cercheremo di approfittare dell'eventuale stanchezza accumulata durante la gara di Champions".

16:14

Convocati Cagliari: out Mina e Ze Pedro

Situazione difficile in difesa per il Cagliari di Pisacane, che dovrà fare a meno di Mina e Ze Pedro. Ecco i convocati della formazione rossoblù:

Portieri: Caprile, Radunovic, Ciocci.

Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Obert, Rodriguez, Di Pardo, Zappa, Pintus.

Centrocampisti: Adopo, Gaetano, Prati, Cavuoti, Folorunsho, Deiola, Liteta.

Attaccanti: Kiliçsoy, Felici, Borrelli, Pavoletti, Luvumbo, Esposito.

16:10

Da Vlahovic a Kostic: la probabile formazione della Juve

Dopo i pareggi contro Fiorentina e Torino, la Juve vorrà vincere a tutti i costi contro il Cagliari. Per farlo, Spalletti è pronto a schierare tutti i suoi giocatori migliori: dalla scelta per l'attacco alle fasce, ecco la probabile formazione.

16:05

Juventus, i convocati contro il Cagliari

In vista della sfida contro il Cagliari la Juve ha comunicato i convocati scelti da Spalletti: ritorna Gatti, che ha smaltito la sindrome influenzale, c'è Vlahovic. Ecco la lista completa: Perin, Gatti, Locatelli, Kelly, Conceicao, Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Kalulu, Di Gregorio, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, McKennie, Joao Mario, Cambiaso, David, Cabal, Scaglia, Pedro Felipe.

15:59

Juve-Cagliari, dove vederla

La sfida tra Juve e Cagliari andrà in scena all'Allianz Stadium di Torino alle 18:00. L'incontro sarà visibile in diretta su Dazn e potrà essere seguita anche con la diretta testuale su Tuttosport.

Allianz Stadium, Torino