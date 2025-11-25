Juve-Bodo Glimt, diretta Champions: risultato in tempo reale e formazioni. Spalletti a caccia di punti

La Juventus è pronta a scendere di nuovo in campo in Champions League , questa volta contro il Bodo/Glimt . La trasferta norvegese non sarà facile per gli uomini di Luciano Spalletti , che dovranno fare i conti con il freddo, il campo sintetico , la neve. E i precedenti della Vecchia Signora sui campi innevati non sorridono . In più il tecnico deve fare i conti anche con alcune assente: oltre a Bremer e Rugani , infatti, non ci sarà neanche Gatti , alle prese con una sindrome influenzale e quindi non convocato. Visti i 3 punti conquistati nelle prime 4 partite, per i bianconeri vincere è fondamentale e dovranno scendere in campo con la spina attaccata, nonostante le ultime distrazioni extra campo.

Prima vittoria in Youth League per la Juventus Primavera , che ha battuto 2-6 il Bodo-Glimt in Norvegia al termine di una partita ricchissima di emozioni e colpi di scena. Il match è stato sospeso anche per alcuni minuti a causa della forte nevicata, ma alla fine i giovani ragazzi di Padoin sono riusciti a imporsi.

I bianconeri sono pronti a scendere in campo nel gelo di Bodo, ma alla vigilia del match il tecnico Spalletti ha provato a levare di torno la distrazione del meteo, ricordando il suo passato: "Con me è dura, perchè io sono stato cinque anni in Russia, ho fatto una figlia là e mi piaceva stare li". Poi l'allenatore ha fatto il punto sulla squadra, le possibili rotazioni e sui norvegesi. QUI LA CONFERENZA STAMPA .

L’allenatore Knutsen e il difensore Aleesami (tifoso bianconero) hanno presentato una gara che, oltre alle difficoltà climatiche e tecniche, porta con sé anche emozioni personali e grande rispetto verso la Vecchia Signora. Tra identità di gioco, campo sintetico e suggestioni bianconere, il Bodo prova a prepararsi a un appuntamento storico. Il tecnico dei norvegese ha parlato cosiì della Juve : " Sono una grande squadra con una grande storia. Spalletti avrà bisogno di tempo per dare la sua impronta alla squadra che però è ben organizzata, forse a livello offensivo fa più fatica di quanto non dovrebbe".

Juve, la probabile formazione

Il tecnico non ha svelato tutti i segreti della formazione anti Bodo/Glimt, ma ha ammesso che qualche cambio ci sarà: uno di questi potrebbe coinvolgere anche un intoccabile come Kenan Yildiz. Il dubbio che possa riposare questa sera, almeno dall’inizio, c’era già prima di sentire le parole dell’allenatore bianconero, che però hanno rafforzato tale ipotesi. QUI LE POSSIBILI SCELTE.

Comolli e Chiellini partono con un minivan

Comolli e Chiellini sono pronti ad aggregarsi alla squadra in vista della partita di Champions League contro il Bodo/Glimt, dopo il momentaneo stop forzato in Svezia e l'impossibilità di atterrare in area in Norvegia per le condizioni climatiche. L'ad e il diregente bianconero sono riusciti a ripartire a bordo di un minivan.

"Zingaro" a Vlahovic, Fiorentina graziata

I cori razzisti rivolti a Vlahovic sono costati una semplice multina alla Fiorentina. Durante la sfida con la Juventus, una parte del tifo viola ha più volte preso di mira l’attaccante serbo con l’epiteto “zingaro”, al punto che l’arbitro Doveri è stato costretto a minacciare la sospensione della gara, con annuncio a tutto lo stadio. Il flusso dell'ignoranza non si è fermato e le discriminazioni sono continuate: la partita è stata interrotta per qualche minuto dall'arbitro. Scene che non dovrebbero vedersi e sentirsi in un campo di calcio, come nella vita. E la viola se l'è cavata con un po' di migliaia di euro che usciranno dalle loro tasche: una pantomima ampiamente prevista.

Rocchi difende il Var di Fiorentina-Juve

Poco prima della sfida di Champions League in Norvegia, le parole di Rocchi stanno facendo discutere per una narrazione dominante che va oltre la realtà dei fatti. Si aspettava con ansia l'intervento del capo degli arbitri a Open Var, visto il clamoroso rigore negato a Vlahovic in Fiorentina-Juve, e il racconto fatto in tv è stato lunare: niente reprimenda sul fatto che non fosse un episodio da VAR (quella frase tante volte sentita "il Var qui non può intervenire") e che Guida avesse fatto moviola in campo - peraltro neanche essendone capace - e nemmeno la faccia di dire che c'è stato un errore, il coraggio di dire che le immagini sono state valutate male, ma una difesa in tutto e per tutto dell'indifendibile, oltre la realtà. QUI L'ANALISI COMPLETA E LE PAROLE DEL DESIGNATORE.

Aspmyra Stadion, Bodo