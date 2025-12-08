Tacconi a valanga sulla Juve: "Stato confusionale, surclassata. E Di Gregorio si vede che ha paura"

"Spalletti ha ragione, devono correre di più. Ieri il Napoli ha fatto una partita straordinaria, come una settimana prima a Roma. Corrono su tutti i palloni, arrivano sempre per primi. La Juve deve migliorare. Il Napoli ha meritato la vittoria. La squadra c'è e lavora come vuole l'allenatore. Ieri ho visto una squadra in grande forma, nonostante gli infortuni. Complimenti a Conte ". Questo invece il commento di Nando De Napoli, protagonista dei primi due scudetti dei partenopei, anche lui ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla partita di ieri al Maradona.

Per quanto riguarda la corsa al titolo spiega: "Il Milan non ha le coppe ed è importante, ha più tempo per preparare le partite - dichiara l'ex rossonero -. Con Napoli e Inter, è una delle favorite per lo scudetto. Allegri ha detto che gli manca Gimenez, sono d'accordo con lui. Può lottare fino alla fine. Cosa ha il Napoli più di Milan e Inter? L'allenatore. Conte ha lo spirito del centrocampista, come Oriali al suo fianco. Non mollano, hanno questa mentalità. Poi difendono benissimo, lo si è visto anche ieri, si aiutano tanto a vicenda. Conte ha una marcia in più". Poi una battuta sulla Nazionale: "Dobbiamo stare vicino a Gattuso e a questi ragazzi, non è pensabile saltare il Mondiale per la terza volta di fila. Mi auguro sia la volta buona, dobbiamo fare tutti il tifo per gli azzurri".