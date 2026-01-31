Spalletti, diretta conferenza Parma-Juventus: le dichiarazioni

Mettere da parte le fatiche della Champions e rituffarsi sul campionato: i pensieri della Juve e di Spalletti sono tutti rivolti alla gara col Parma al Tardini. Una sfida insidiosa perché i Ducali, reduci dal ko con l'Atalanta, sono sempre riusciti a mettere in difficoltà un po' tutte le squadre. I bianconeri, però, dalla loro vogliono continuare a tenersi il posto tra le prime quattro e dunque non possono permettersi passi falsi. Il tecnico di Certaldo è pronto a schierare la formazione tipo dopo il turnover ragionato in Europa contro il Monaco.