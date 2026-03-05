Juve-Pisa, la probabile formazione di Spalletti: torna Locatelli e la scelta in attacco

Juve-Pisa, la formazione di Spalletti

Si comincia dalla porta, dove da alcune gare a questa parte la scelta è tutt'altro che scontata. Il periodo di appannamento di Di Gregorio con alcuni errori grossolani (vedi Inter e Como) ha spinto Spalletti a cambiare. Nel ritorno di Champions contro il Galatasaray e nel big match dell'Olimpico contro la Roma l'allenatore toscano ha optato per Perin, e al momento la sensazione è che in porta contro il Pisa giochi nuovamente quest'ultimo. Sembra dunque prospettarsi la terza panchina di fila per Di Gregorio.