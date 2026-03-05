Juve-Pisa, la probabile formazione di Spalletti: torna Locatelli e la scelta in attacco

Riprende la corsa per il piazzamento Champions. Dopo il pareggio ottenuto in extremis nell'importantissimo scontro diretto con la Roma, la Juve di Luciano Spalletti ricomincia la marcia per rientrare tra le prime quattro. Un cammino che vede la sua prossima tappa all'Allianz Stadium, nel match contro il Pisa in programma questo sabato a partire dalle ore 20.45. Quali le scelte del tecnico bianconero per la sfida agli uomini di Hiljemark? Si riparte ancora una volta dal 3-4-2-1.
Juve-Pisa, la formazione di Spalletti
Si comincia dalla porta, dove da alcune gare a questa parte la scelta è tutt'altro che scontata. Il periodo di appannamento di Di Gregorio con alcuni errori grossolani (vedi Inter e Como) ha spinto Spalletti a cambiare. Nel ritorno di Champions contro il Galatasaray e nel big match dell'Olimpico contro la Roma l'allenatore toscano ha optato per Perin, e al momento la sensazione è che in porta contro il Pisa giochi nuovamente quest'ultimo. Sembra dunque prospettarsi la terza panchina di fila per Di Gregorio.
Le scelte in difesa
Capitolo difesa: il reparto arretrato dovrà sicuramente provare a fare meglio, visti i tanti gol incassati nell'ultimo periodo (20 reti subite in 7 gare). Nel match contro il Pisa, Spalletti dovrebbe confermare lo stesso terzetto visto in campo dal primo minuto contro la Roma: Kalulu braccetto destro, Bremer al centro e Kelly braccetto di sinistra. Sembrerebbe dunque doversi accomodare ancora una volta in panchina Gatti. Nonostante le ultime ottime prestazioni con Galatasaray e Roma, dove ha siglato due reti importanti, il centrale resta ancora dietro nelle gerarchie del pacchetto arretrato, seppure riesca sempre a dare il suo contributo (come difensore ma anche come goleador), che sia dall'inizio o a gara già cominciata.
Centrocampo, c'è un ritorno
Per quanto riguarda il quartetto di centrocampo, rispetto alla gara contro la Roma si va verso una variazione. Da destra a sinistra dovrebbero esserci McKennie, Locatelli, Thuram e Cambiaso. La novità riguarderà dunque Koopmeiners, che dopo la titolarità dell'Olimpico lascerà il posto in campo a capitan Locatelli. Il numero 5 dei bianconeri aveva saltato il big match contro la squadra di Gasperini causa squalifica, ma contro il Pisa tornerà padrone della mediana, pronto a creare geometrie e dare ordine alla manovra. Conferme invece per gli altri tre elementi del centrocampo.
Chi gioca in attacco
Rimane il reparto avanzato. Se è vero che Openda si è sottoposto al "cupping" per recuperare energie ed essere pronto per il match col Pisa, Spalletti dovrebbe ancora una volta schierare David al centro dell'attacco, relegando in panchina l'ex Lipsia. A supportare il centravanti canadese ci penseranno come di consueto Yildiz e Conceicao, con quest'ultimo rinvigorito dalla bellissima rete realizzata la scorsa domenica all'Olimpico. Da tempo ormai le scelte per il centrale d'attacco sono abbastanza limitate, ma all'orizzonte ci sono buone notizie: Milik è tornato ad allenarsi in gruppo, e sembra essere sempre più vicino anche il rientro di Vlahovic. Nell'attesa, intanto, Spalletti spera che David possa ritrovare la vena realizzativa: per l'ex Lilla quest'anno soltanto 7 reti in 37 presenze tra tutte le competizioni. Si va dunque verso la conferma di 10/11 della squadra vista la scorsa domenica, con l'unico cambiamento del rientrante Locatelli dall'inizio.
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.
Allenatore: Luciano Spalletti.
