Il dato shock sulla Juve: lo ha detto Cambiaso, Spalletti lo fa capire a Vlahovic

II dato è impressionante. Spiega tanto, se non tutto, degli enormi sprechi della Juve. Di una squadra che costruisce, crea, arriva a tanto così dallo sbloccare le partite. Poi si incarta, frana su se stessa e quando si convince di poter chiudere la contesa puntualmente non ci riesce. In questa stagione è successo sistematicamente, ancora di più contro le ultime sei in classifica. Tra Fiorentina, Verona, Cagliari e Lecce, infatti, i bianconeri hanno lasciato per strada la bellezza di 11 punti, battendo soltanto i sardi all’Allianz Stadium a fine novembre. Per il resto - al netto degli incroci ancora da vivere contro Lecce e Fiorentina - solo amarissime delusioni.