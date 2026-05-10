"Così è dura per Spalletti", "Vi spiego il gol annullato a Vlahovic", "Yildiz è ancora un ragazzo": la Juve su Dazn

L'analisi di Lecce-Juve

Matri analizza la prova della Juve contro il Lecce: "Non ha sbagliato e nella maniera più semplice al primo minuto. È stato bravo Vlahovic con questo gol a spianare la strada, anche se il Lecce è rimasto in partita con un grande secondo tempo. La Juve ha creato tanto ed è mancata un po' nella scelta finale, ma resta il risultato importante in ottica Champions che la porta al terzo posto superando il Milan". Hernanes sulla prova e la reazione di Spalletti: "È veramente dura fare l'allenatore. La sua squadra crea tante occasioni poi i giocatori mancano un attimo di dettagli, e sembra dire 'non ce la faccio più'".

Il riferimento di Vlahovic

Hernanes: "La Juve con Vlahovic è un'altra cosa. Ha un punto di riferimento ma io penso una cosa: la Juve quando vince lo fa sempre con tantissima fatica, questo perché Dusan è mancato per tantissime gare. Quando lui è in campo è in grado di essere un riferimento per la squadra e si vede subito che si riesce ad aprire il risultato. È mancato tanto alla Juve. Azione del gol? Nel calcio le tendenze cambiano. Il calcio d'inizio è sempre stato abbastanza codificato per dare un impulso alla tua squadra di andare più avanti". Brocchi: "Di preparato c'è un po' tutto ma poi devi avere un giocatore come Vlahovic che fa quella giocata lì sennò vale tutto e niente". Matri: "È codificato per quella che è la partenza. Sono più per l'idea della Juve piuttosto che quella di consegnare la palla agli altri".