"Così è dura per Spalletti", "Vi spiego il gol annullato a Vlahovic", "Yildiz è ancora un ragazzo": la Juve su Dazn

La Juventus archivia la delusione contro il Verona e conquista tre punti pesanti nella corsa alla Champions League. Al Via del Mare, la squadra guidata da Spalletti supera il Lecce grazie a un avvio fulminante: Vlahovic va a segno dopo dodici secondi, firmando il gol più rapido nella storia bianconera. La Juve gestisce il match con autorità, colpisce anche un palo e si vede annullare due reti, il secondo episodio con qualche polemica. Una vittoria preziosa che, a due giornate dalla conclusione del campionato, permette ai bianconeri di salire momentaneamente al terzo posto. Superato il Milan, ora distante un punto dalla formazione juventina, ma con una partita ancora da giocare. Questi i temi toccati nella consueta analisi di Dazn.
L'analisi di Lecce-Juve
Matri analizza la prova della Juve contro il Lecce: "Non ha sbagliato e nella maniera più semplice al primo minuto. È stato bravo Vlahovic con questo gol a spianare la strada, anche se il Lecce è rimasto in partita con un grande secondo tempo. La Juve ha creato tanto ed è mancata un po' nella scelta finale, ma resta il risultato importante in ottica Champions che la porta al terzo posto superando il Milan". Hernanes sulla prova e la reazione di Spalletti: "È veramente dura fare l'allenatore. La sua squadra crea tante occasioni poi i giocatori mancano un attimo di dettagli, e sembra dire 'non ce la faccio più'".
Il riferimento di Vlahovic
Hernanes: "La Juve con Vlahovic è un'altra cosa. Ha un punto di riferimento ma io penso una cosa: la Juve quando vince lo fa sempre con tantissima fatica, questo perché Dusan è mancato per tantissime gare. Quando lui è in campo è in grado di essere un riferimento per la squadra e si vede subito che si riesce ad aprire il risultato. È mancato tanto alla Juve. Azione del gol? Nel calcio le tendenze cambiano. Il calcio d'inizio è sempre stato abbastanza codificato per dare un impulso alla tua squadra di andare più avanti". Brocchi: "Di preparato c'è un po' tutto ma poi devi avere un giocatore come Vlahovic che fa quella giocata lì sennò vale tutto e niente". Matri: "È codificato per quella che è la partenza. Sono più per l'idea della Juve piuttosto che quella di consegnare la palla agli altri".
Marelli e il gol annullato a Kalulu
Marelli sul gol annullato a Kalulu: "È il 60esimo della partita di Lecce e segna la rete del 2-0 Kalulu dopo un'azione con un lancio di Koopmeiners e Siebert che rilancia malamente. L'azione si sviluppa e sulla fine non c'è nessun dubbio sulla posizione regolare di Kalulu. Ma c'è un punto da chiarire. Vlahovic in posizione di fuorigioco, di pochissimo con la spalla sinistra, impatta sull'azione, quindi partecipa attivamente. Colombo è chiamato a rivedere l'azione perché Vlahovic non tocca il pallone e deve essere sua la valutazione. In questi casi è giusto annullare la rete".
L'importanza di Kalulu e i numeri di Vlahovic
Brocchi spiega l'importanza del difensore: "È cresciuto molto dal punto di vista della serenità in campo. All'inizio era più frettoloso, anticipava la giocata invece adesso è inserito bene all'interno del gruppo, lavora bene dietro e anche in avanti". Matri invece analizza i numeri di Vlahovic: "È bello il suo atteggiamento perché nei giocatori a scadenza c'è il rischio che si tutelino e invece si sente legato al mondo Juve e vuole dare un suo contributo. Le qualità di Dusan le conosciamo, ha avuto un po' di problemi per gli infortuni negli ultimi anni che hanno un po' rallentato la sua crescita, ma condiziona molto e indirizza le scelte della squadra. È stata un po' più verticale la Juve contro il Lecce. Spalletti non ha esitato un attimo a metterlo dentro quando lo ha avuto a disposizione". Brocchi sul futuro di Dusan: "Lascerà la Juve? Secondo me no se lo guardo sotto l'aspetto dell'atteggiamento ma io penso che lui a prescindere lo abbia dentro questo. Per il resto penso che la Juve proverà a non farselo scappare perché quando hai un giocatore così questo è il pensiero". Chiude Hernanes: "La Juve non può lasciarlo scappare. Dimmi un attaccante del suo livello... Ce ne sono pochi e quelli sono già messi bene nei propri club".
Yildiz e la pressione Juve
Hernanes e l'ultimo periodo di Yildiz: "Siamo troppo esigenti. Numeri importanti, ha appena rinnovato il contratto, è ancora un ragazzo, è più di un mese che non riesce a incidere e per questo dico di non sovraccaricarlo di tanta pressione. Ha già fatto una grande stagione, nell'ultimo periodo si è seduto un pochino e magari torna decisivo nelle ultime due partite". Matri e la percezione del pericolo della Juve: "Lo ha detto anche Kalulu. Alcune volte certe partite possono sembrare semplici sulla carta, attacchi tanto poi capita che stacchi un attimo la spina e succede che pareggi. Con il Lecce è sempre rimasta concentrata. Mi sono piaciuti molto Locatelli e Koopmeiners per l'equilibrio che hanno dato".
La carica di Spalletti
Brocchi e le parole di Spalletti: "Per indossare questa maglia devi avere una personalità forte e lui ha puntato tanto su questo. Alla Juve bisogna vincere e quindi lui dice di voler giocatori in grado di determinare. Vlahovic è uno di questi, ma la Juve ne ha di giocatori che non hanno paura a farsi dare il pallone: Conceicao, Yildiz, Locatelli, Kalulu, Thuram... parte da una buona base. Sono stimoli quelli che vuole dare Spalletti perché la squadra con lui è cresciuta sotto tutti i punti di vista". Matri aggiunge: "Ha dato anche certezze per valorizzare i giocatori. Alla Juve serve continuità: una giocata ogni cinque partite non ti fa vincere i campionati, serve qualcuno che renda sempre con costanza". Chiude Hernanes: "Per giocare alla Juve serve quello che ha Conceicao, ovvero non ha paura di prendere la palla e puntare, ma solo questo non basta. Devi arrivare lì e trovare la giocata giusta alla fine. Manca la continuità di questo spirito e cinismo. Per fare la differenza servono tante componenti che vanno ad aggiungersi alla qualità".
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La Juventus archivia la delusione contro il Verona e conquista tre punti pesanti nella corsa alla Champions League. Al Via del Mare, la squadra guidata da Spalletti supera il Lecce grazie a un avvio fulminante: Vlahovic va a segno dopo dodici secondi, firmando il gol più rapido nella storia bianconera. La Juve gestisce il match con autorità, colpisce anche un palo e si vede annullare due reti, il secondo episodio con qualche polemica. Una vittoria preziosa che, a due giornate dalla conclusione del campionato, permette ai bianconeri di salire momentaneamente al terzo posto. Superato il Milan, ora distante un punto dalla formazione juventina, ma con una partita ancora da giocare. Questi i temi toccati nella consueta analisi di Dazn.
L'analisi di Lecce-Juve
Matri analizza la prova della Juve contro il Lecce: "Non ha sbagliato e nella maniera più semplice al primo minuto. È stato bravo Vlahovic con questo gol a spianare la strada, anche se il Lecce è rimasto in partita con un grande secondo tempo. La Juve ha creato tanto ed è mancata un po' nella scelta finale, ma resta il risultato importante in ottica Champions che la porta al terzo posto superando il Milan". Hernanes sulla prova e la reazione di Spalletti: "È veramente dura fare l'allenatore. La sua squadra crea tante occasioni poi i giocatori mancano un attimo di dettagli, e sembra dire 'non ce la faccio più'".
Il riferimento di Vlahovic
Hernanes: "La Juve con Vlahovic è un'altra cosa. Ha un punto di riferimento ma io penso una cosa: la Juve quando vince lo fa sempre con tantissima fatica, questo perché Dusan è mancato per tantissime gare. Quando lui è in campo è in grado di essere un riferimento per la squadra e si vede subito che si riesce ad aprire il risultato. È mancato tanto alla Juve. Azione del gol? Nel calcio le tendenze cambiano. Il calcio d'inizio è sempre stato abbastanza codificato per dare un impulso alla tua squadra di andare più avanti". Brocchi: "Di preparato c'è un po' tutto ma poi devi avere un giocatore come Vlahovic che fa quella giocata lì sennò vale tutto e niente". Matri: "È codificato per quella che è la partenza. Sono più per l'idea della Juve piuttosto che quella di consegnare la palla agli altri".