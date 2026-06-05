Gruppo diviso, invidie, gelosie e silenzi: Vlahovic e la Juve, tutti i retroscena

Il rapporto con i compagni e il caso fascia da capitano

Ad alcuni compagni, nel corso dei mesi, ha sempre ribadito lo stesso concetto: la volontà di restare in bianconero. Anche tagliando drasticamente le richieste economiche. In campo, in realtà, questo messaggio è arrivato forte e chiaro: DV9, anche da infortunato, non ha mai perso contatti col gruppo. Ha fatto il diavolo a quattro per recuperare dall’infortunio: voleva farcela per Inter-Juve del 14 febbraio, salvo poi tornare un mese dopo. Si è messo a rischio nonostante non avesse una chiamata per i Mondiali alla quale aspirare. Proprio per questo Luciano Spalletti si è fatto promotore del ritorno al dialogo tra il club e l’entourage di Vlahovic: in campo è sempre stato impeccabile per professionalità dimostrata.