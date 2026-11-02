Mentalità Alajbegovic e torna la Juve

Più Alajbegovic e meno Kolo Muani è la ricetta perché torni la vera Juve. Non c’entra il gol, per quanto favoloso e decisivo, è una questione di atteggiamento e mentalità. A 19 anni, Alajbegovic ha più personalità, coraggio e cattiveria della maggior parte dei suoi compagni. Anche i battibecchi con Spalletti, magari non rispettosi o edificanti vista la sua giovane età, mostrano comunque carattere e quella sicurezza che scarseggiano nella rosa bianconera.