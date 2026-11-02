Il carattere di AlajbegovicJuventus

Mentalità Alajbegovic e torna la Juve

L’approccio del giovane bosniaco è quello giusto, la squadra di nuovo sui binari
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Guido VaciagoGuido Vaciago

Pubblicato il 02.11.2026, 09:31

5 min

AlajbegovicjuveKolo Muani

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Più Alajbegovic e meno Kolo Muani è la ricetta perché torni la vera Juve. Non c’entra il gol, per quanto favoloso e decisivo, è una questione di atteggiamento e mentalità. A 19 anni, Alajbegovic ha più personalità, coraggio e cattiveria della maggior parte dei suoi compagni. Anche i battibecchi con Spalletti, magari non rispettosi o edificanti vista la sua giovane età, mostrano comunque carattere e quella sicurezza che scarseggiano nella rosa bianconera.

Juventus, Alajbegovic il migliore in campo contro il Napoli

E non è assolutamente un caso che, nel momento più critico per la Juventus, con la disperata necessità di ritrovare fiducia, il migliore in campo e quello con l’attitudine giusta sia stato proprio il ragazzino, pronto a mordere la partita senza timore di sbagliare. Ogni volta che ha sfacciatamente puntato l’uomo ha indicato la strada ai compagni, spingendoli spavaldamente in avanti, senza retropensieri, senza timori, con quel pizzico di arroganza che una grande squadra deve avere.

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