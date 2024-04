Juve, Tudor rivoluziona la Lazio: cinque cambi in vista per la Coppa Italia

Dopo l'1-0 in campionato firmato Marusic al 93', la Lazio prepara a Formello l'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juve in programma domani (martedì 2 aprile) alle 21 all'Allianz Stadium. Rispetto agli 11 mandati in campo dal primo minuto sabato all'Olimpico, il tecnico dei biancocelesti Igor Tudor potrebbe cambiarne addirittura cinque operando una mini rivoluzione. Nella serata che Tudor sognava per l'inizio dell'avventura in biancoceleste, tante sono state le novità tattiche, e anche degli interpreti, rispetto alla gestione Sarri. Alla fine il risultato è arrivato all'ultimo respiro e per l'andata della semifinale dell'unica competizione rimasta a disposizione per alzare un trofeo, l'ex Verona e Marsiglia ha pronte altre scelte per cercare ancora una volta di complicare la vita ad Allegri.