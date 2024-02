Comi: "Caro Toro, ti mancano 7 punti"

Insomma, in pochi conoscono come lui in tutte le sue sfaccettature il mondo Toro. Senza dimenticare l’avventura nella Roma giallorossa, dove vinse la Coppa Italia nel 1990: "Lo dico sempre: il Torino per me è come la mamma, ovvero un punto fermo della mia vita che rimarrà per sempre. Mentre la Roma la paragonerei a un’amante con la quale ho vissuto emozioni forti e trascorso un gran bel periodo: 5 anni meravigliosi al fianco di tanti grandi campioni".

può ancora farcela ad arrivare in Europa . Domani asarà un bivio cruciale: se i granata vincono , tornano pienamente in corsa per l’accesso alle coppe. Basta parole, è tempo di fare i fatti. La squadra diper come gioca avrebbe, infatti, meritato di raccogliere molti più punti". Firmato. Una vita in granata: prima calciatore (dal 1982 al 1989), poi Responsabile del Settore Giovanile (11 campionati) e infine Direttore Generale (10 anni).

La Roma può arrivare al quarto posto?

"A livello di potenzialità si, però Atalanta e Bologna vanno davvero forte".

Veniamo al Toro: i granata possono credere ancora all’Europa dopo lo scontro diretto perso con la Lazio?

"Il Torino l’ho visto giocare dal vivo diverse volte: sono una squadra solida in cui si vede sui giocatori la mano di Juric: praticano un bel calcio, ma hanno molti punti in meno rispetto a quelli che dovrebbero avere. Nelle gare-clou non sono riusciti a fare il salto di qualità".

"Anche con la Lazio hanno dominato e sprecato 4-5 nitide palle-gol. Se penso a quella gara, allo 0-0 con la Salernitana e al pari interno con l’ Udinese prima di Natale il Toro avrebbe potuto avere 7 punti in più per quanto espresso. Fate voi".



Dunque resta fiducioso?

"Resto convinto delle potenzialità di questa squadra, a patto che capiscano come mai non sono riusciti a trovare continuità. Domani a Roma è un crocevia decisivo: mi aspetto un Toro arrembante a caccia dei 3 punti. Serve assolutamente una vittoria per rientrare in corsa per l’Europa".



Juric dopo Toro-Lazio si è detto orgoglioso dei suoi giocatori. Concorda?

"Ci sta. Ha visto una squadra consapevole dei propri meccanismi. Giusto essere orgogliosi, ma va anche fatta un’analisi approfondita sul perché siano stati persi tanti punti. Nel calcio serve equilibrio e non bisogna buttare via tutto per una partita andata male".



In Roma-Torino spicca il duello Lukaku-Zapata.

"Sono 2 attaccanti di livello internazionale. Big Rom è vero che nelle ultime gare ha faticato, ma può sbloccarsi da un momento all’altro e non è che abbia avuto così tanti palloni giocabili là davanti. Condivido però sul fatto che a oggi Zapata sia stato un acquisto più azzeccato. Sta facendo un buon numero di gol e inoltre fa crescere anche gli altri che giocano al suo fianco. Senza dimenticare gli spazi che libera per gli inserimenti dei centrocampisti in zona-gol".



In casa granata brilla Bellanova che a Torino ha trovato l’ambiente giusto per esplodere. È vero che aveva già provato a prenderlo in passato?

Bellanova era già nelle mire del Toro 4-5 anni fa, quando c'ero io e Raoul usciva dalla Primavera del Milan. Lo conosco bene e non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità, anche se molti dicevano che fosse debole caratterialmente".