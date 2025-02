Panatta boom, ridicolizza la Wada su Sinner: “Va eliminata, fa solo danni”

Panatta: "Sinner è un ragazzo per bene e un grande campione"

Panatta, vincitore nel 1976 degli Internazionali di Roma, del Roland Garros e della prima, storica Coppa Davis conquistata dall'Italia, non ci sta: "Hanno detto che Sinner non si può allenare in nessun campo affiliato e per quale motivo? Per 25 giorni non lo può fare, dopo 1/3 della squalifica sì…La Wada va eliminata, fa solo danni. Ma vogliamo parlare di quanto accaduto coi nuotatori cinesi? Sinner è un ragazzo perbene e un grande campione, lo sanno tutti, a parte Kyrgios e Wawrinka che vanno in cerca del like e parlano male solo per invidia. I suoi avvocati hanno fatto un lavoro straordinario - conclude Panatta -. Il problema è che molti tennisti non si possono permettere questa difesa, ma questo fa parte della vita perché chi ha più soldi ha maggiori opportunità. Nello sport però, secondo me, dovrebbe essere diverso“.