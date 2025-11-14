Torino applaude Musetti, ma super Alcaraz si tuffa sul mondo

Tutti a Torino per Musetti

Nel gioco delle parti, s’intuisce che Musetti attenda uno di quei momenti d’impalpabile evanescenza che Alcaraz sparge, talvolta a piene mani, nelle sue prove. Sono come special che si accendono nel flipper dell’incontro, attimi di estraniamento che consentono di avvicinarlo. Fanno parte del corredo dello spagnolo, e compaiono qui e là anche in questa serata che il pubblico dedica al nuovo idolo italiano con cori calcistici. Dal grande display in alto emergono volti noti, c’è Berrettini in completo beige, Sonego con la compagna, Del Piero con signora e signorina (la figlia). Sono tutti lì per Musetti, per il ragazzo che rende facile e comprensibile, uno sport irto di difficoltà. Lorenzo ha vinto con il cuore il match con De Minaur, è ancora in corsa per le semifinali, ma se cuore e anima sono pronti a nuove avventure, le gambe restano le stesse che già nel match contro l’australiano erano pronte a dare le dimissioni. Muso viene da otto settimane di tennis senza tregua, Alcaraz da otto settimane di quasi totale riposo. La differenza, alla fine, la fanno quei pochi momenti, non più di quattro nel corso del primo set, in cui l’italiano non trova subito la miglior posizione per colpire, e disperde qualche punto “facile” nel bel mezzo di un confronto fondato su una sostanziale parità.