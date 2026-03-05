Osimhen, "ma quale clausola": parla il presidente del Galatasaray, "ecco quanto vale Victor"

Victor Osimhen è tornato al centro dell’attenzione del calcio europeo. Con 17 gol e 6 assist in 25 presenze stagionali, l’attaccante nigeriano sta vivendo un’altra annata di grande livello, trascinando il Galatasaray e facendo parlare di sé anche sul palcoscenico della Champions League. Proprio nella doppia sfida dei playoff contro la Juventus , il centravanti ha lasciato il segno con una rete pesante che ha contribuito all’eliminazione dei bianconeri. Prestazioni e continuità che hanno inevitabilmente attirato l’interesse di diversi top club europei. Non sorprende, quindi, che il suo nome sia finito sui taccuini di molte società pronte a investire per assicurarselo. Nel frattempo, dal Galatasaray arrivano parole chiare sul presente e sul futuro del bomber.

Ozbek esalta Osimhen: “È straordinario”

Il presidente del Galatasaray, Dursun Ozbek, non ha nascosto tutta la sua ammirazione per l’ex Napoli, sottolineando quanto il nigeriano sia diventato centrale nel progetto tecnico del club turco. “Tra i centravanti passati dal Galatasaray, Osimhen è il giocatore che mi entusiasma di più dopo Metin Oktay... È straordinario!”, ha dichiarato il numero uno giallorosso al quotidiano turco Fanatik. Parole che rendono bene l’idea dell’impatto avuto dall’attaccante sin dal suo arrivo a Istanbul. Ozbek ha poi evidenziato la mentalità e la dedizione del giocatore, qualità che lo rendono un punto di riferimento anche fuori dal campo.

L’intensità del nigeriano e il ruolo nello spogliatoio

Il presidente del Galatasaray ha raccontato anche alcuni aspetti del carattere e della professionalità del nigeriano. “Lo seguiamo ovunque con interesse e ammirazione. Lotta con un'intensità altissima senza fare distinzioni tra le partite, persino negli allenamenti sembra di essere in gara”, ha spiegato Ozbek. Una dedizione totale che, come ammesso dallo stesso dirigente, a volte porta lo staff a temere possibili infortuni: “A volte temiamo che possa infortunarsi, ma è un grande professionista e si prende cura di sé meticolosamente”, ha aggiunto. Il presidente ha poi evidenziato anche il rapporto umano costruito dal giocatore nello spogliatoio: “Ha anche un ottimo rapporto con i compagni”, ha concluso, confermando come Osimhen sia ormai un leader non solo per le sue prestazioni ma anche per il suo peso all’interno del gruppo.