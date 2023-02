Il Manchester United vince la Carabao Cup: battuto 2-0 il Newcastle

LONDRA (INGHILTERRA) - 2104 giorni dopo il Manchester United torna ad alzare al cielo un trofeo. La squadra di Ten Hag, infatti, batte 2-0 il Newcastle e mette in bacheca la sesta Carabao Cup (Coppa di Lega) della propria storia. Era infatti dal 24 maggio 2017, 5 anni, 9 mesi e 9 giorni fa, che i Red Devils non festeggiavano una coppa. Quella sera Pogba e Mkhitaryan , ora rispettivamente alla Juventus e all' Inter , firmarono il 2-0 del Manchester United di José Mourinho contro l'Ajax nella finale di Europa League. Da quella notte di Solna tante ombre e poca luce, ma ora i tifosi possono tornare a gioire. A firmare il successo di Wembley contro i Magpies Casemiro e l'autorete di Botman.

Carabao Cup, Manchester United-Newcastle: la partita

Parte forte il Newcastle ma al 33' Casemiro, uno che difficilmente sbaglia una finale ma anzi spesso ne diventa protagonista, mette dentro con una frustata di testa il calcio di punizione di Shaw, battendo così Karius (l'ex portiere del Liverpool non giocava da quasi due anni, 728 giorni) e sbloccando la sfida. L'esultanza viene però rimandata di qualche secondo, c'è da tirare le linee per verificare la posizione del centrocampista brasiliano: è tutto regolare e parte la festa della curva dei Red Devils. Passano 6' e il Manchester United raddoppia: Rashford è bravo a sfruttare l'assist di Weghorst in profondità, prova a rimetterla in mezzo ma la sfera colpisce Botman che, sfortunatamente, trafigge il proprio estremo difensore. Nella ripresa il Newcastle di Eddie Howe, incitato fino alla fine dai propri tifosi, spinge tanto ma deve fare i conti con un De Gea in grande spolvero e un po' di sfortuna. A Wembley finisce 2-0 per il Manchester United: dopo 2104 giorni si torna a far festa dalle parti di Old Trafford.

