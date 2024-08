Chiesa per Frattesi, tutto sul clamoroso scambio Juve-Inter: le cifre

Chiesa-Frattesi, l'idea dello scambio

E allora ecco che ieri hanno preso corpo le voci di un possibile scambio tra Chiesa e Frattesi con conguaglio a favore del club nerazzurro. Che, si sa, ha già messo nel proprio mirino l’attaccante bianconero, per prenderlo a parametro zero al termine della stagione. Stagione che Simone Inzaghi vorrebbe affrontare con almeno un uomo in più che abbia nel proprio dna la caratteristica del dribbling veloce, con lo scatto incorporato. Dunque che Chiesa, dal punto di vista tecnico e tattico, sia funzionale al progetto interista è fuori discussione. Diversamente non sarebbe stato preso in considerazione per un suo arruolamento futuro, leggasi prossimo campionato. Ma il mercato, si sa, offre improvvise accelerate e frenate. Certo, Inter e Juventus non muoiono dalla voglia di risolvere problemi più o meno pesanti al nemico ma a volte bisogna più che altro guardare al proprio tornaconto. In fin dei conti Inzaghi e Motta non saranno chiamati a far bene soltanto in Serie A ma anche in Champions League, dove la qualità della rosa ha un peso non trascurabile. Ma se un Chiesa all’Inter, subito, sarebbe un valore aggiunto per i milanesi, altrettanto si può dire con Frattesi alla corte di Thiago.