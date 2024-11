Mercato Juve, lo scatto dei bookie: chi è l’acquisto più probabile di gennaio

Manca un mese e mezzo circa all'inizio della sessione invernale di calciomercato. Ma il lavoro, in ottica gennaio, va pianificato con l'anticipo necessario. È per questo che i più importanti bookie hanno stabilito le quote per i più probabili colpi del mercato da parte della Juve di Thiago Motta . Chiaramente il reparto maggiormente attenzionato in casa bianconera resta la difesa, poiché all'infortunio di Bremer si è aggiunto quello di Cabal nei giorni scorsi. Ma un occhio anche alla situazione attacco, vista l'assenza di un vice Vlahovic . Di seguito l'elenco dei possibili colpi della Juve, dal meno probabbile a quello più fattibile secondo i bookie: tra i nomi calciatori per cui l'interesse è concreto e datato, altri sorprendenti e alcuni... impossibili.

LOIS OPENDA (33.00) : Classe 2000 del Lipsia, il suo rendimento è in continua ascesa. Può giocare punta centrale ma all'occorrenza anche come ala sinistra, e il fiuto del gol nel sangue. Quest'anno 6 reti e 4 assist in 15 apparizioni tra tutte le competizioni. Gli occhi delle big sono su di lui, ma la sua valutazione è incrementata fino a ben 60 milioni (dati Transfermarkt)

PAULO DYBALA (33.00) : L'attaccante argentino salutò la Juve da parametro zero, restando in Serie A e accasandosi alla Roma. Della sua situazione particolare con la clausola presente all'interno del suo contratto, ne ha parlato anche il neo tecnico della Roma Claudio Ranieri , con parole abbastanza chiare.

THEO HERNANDEZ (33.00) : Il terzino del Milan ha il contratto in scadenza tra un anno e mezzo, e chissà che non possa decidere di provare una nuova esperienza dopo aver vissuto all'ombra di San Siro dal 2019. La scorsa estat e fu lo stesso francese a porre i primi dubbi sulla sua permanenza al Milan , nonostante poi non si sia concretizzata alcuna cessione.

JONATHAN DAVID (20.00): L'attaccante del Lille ha affrontato da pochissimo la Juve in Champions League, trovando anche la via del gol e decidendo la partita. L'interesse per l'attaccante da parte dei bianconeri è concreto, ma non di certo per il mese di gennaio. Nonostante i bookie quotino il suo arrivo alla corte di Motta, il canadese non potrà arrivare nella sessione invernale. Il motivo? I posti da extracomunitari già occupati nella rosa della Juve

ZENO DEBAST (16.00): Difensore centrale classe 2003, acquistato la scorsa estate dallo Sporting per circa 15.5 milioni di euro dall'Anderlecht. Di nazionalità belga, oltre alle sue qualità in fase di marcatura e il senso della posizione, si fa notare per l'ottima qualità palla al piede in fase di impostazione ma anche in progressione quando c'è campo davanti.