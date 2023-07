La formazione Juve in attesa di Milinkovic: come giocherebbe Allegri

Sta nascendo la Juve formato 2023/2024 targata Giuntoli. Ecco come giocherebbero i bianconeri se il campionato iniziasse oggi, in attesa delle entrate del mercato, Milinkovic su tutti. Il 3-5-2 (o 4-3-3) nella mente di Massimiliano Allegri avrà in Timothy Weah, che può giocare da quinto di centrocampo o da attaccante laterale, uno dei suoi volti nuovi. Alla scoperta della nuova Juve al netto delle novità che potrà portare in dote il calciomercato.