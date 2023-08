Lukaku-Juve, altra strada è Vlahovic-Real. E c’è un retroscena su Romelu

Il braccio di ferro tra Juventus e Chelsea per lo scambio con conguaglio tra Vlahovic e Lukaku prosegue anche se ieri non si sono registrate particolari novità: con i bianconeri che chiedono 50 milioni per definire l’operazione e i londinesi fermi a poco più di 20. Ma alla fine del mercato manca quasi un mese per cui la distanza potrà essere colmata, magari in maniera nemmeno così graduale, con un’accelerata negli ultimi giorni di agosto.