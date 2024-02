Felipe Anderson, Hermoso, Rabiot: strategia Juve. Quelle voci su Chiesa…

C ’erano un olandese, un serbo e un italiano. C’erano e ci sono ancora: non è l’inizio di una barzelletta, semmai quello della lista dei desideri della Juventus a centrocampo. Le evoluzioni dei prossimi mesi, unitamente a eventuali offerte irrinunciabili in entrata, concorreranno a delineare lo scenario in cui i bianconeri si muoveranno nel mercato estivo, ma intanto una prima rotta è stata tracciata: sguardo vispo per intercettare le occasioni primaverili, leggi alla voce parametri zero, e tesoretto meticolosamente messo da parte per dotare la linea mediana di un innesto di spessore.

Lì dove il tandem composto da Giuntoli e Manna, di concerto con Allegri, ha individuato terreno fertile per un salto di qualità, a prescindere dal rientro di Fagioli e dagli sviluppi dell’affaire Pogba. La priorità per alzare l’asticella, nell’anno dell’auspicato ritorno in Champions, è stata individuata in Teun Koopmeiners, 25enne che alla mediana dell’Atalanta da oltre due anni sta assicurando fisicità e tecnica, corsa e gol. Il prototipo ideale, insomma, a maggior ragione in virtù di un ingaggio di poco superiore al milione a stagione, se non fosse per le alte pretese della Dea: 60 milioni, o poco meno. L’ex AZ, in ogni caso, è in abbondante compagnia sul taccuino di Giuntoli e Manna, in un momento dell’anno in cui le piste da battere vengono ampliate anziché sfoltite.

Un’altra porta a Lazar Samardzic, serbo dell’Udinese con cui i bianconeri hanno da tempo un principio d’accordo: in inverno il Napoli non ha chiuso, in estate la Juventus potrebbe affondare. A patto di optare per un prospetto di talento, ma ancora da sgrezzare con i suoi 21 anni privi di esperienze ai massimi livelli. Un background che condivide con Andrea Colpani, pur di tre anni più esperto di lui: la brillante stagione inscenata al Monza dal rifinitore sta attirando l’attenzione delle big, Juventus compresa.