Koopmeiners parla con la Juve: i soldi da Lisbona però possono finire a Genova

TORINO - Dal Portogallo arrivano buone notizie per la Juve, se non altro per far capire che, tra i giocatori potenzialmente vendibili, ci sono delle soluzioni per fare cassa che non debbano necessariamente comportare un sanguinoso sacrificio tecnico. In poche parole: le risorse per finanziare le operazioni in entrata possono arrivare nelle casse bianconere anche senza dover vendere i big o elementi ritenuti cruciali. A Lisbona, su sponde diverse, apprezzano giocatori che la Juventus ha prestato, pur con prospettive diverse: se Arthur è effettivamente un esubero (quantomeno nella gestione Allegri), Kaio Jorge è un giovane sul quale il club ha investito. Ma entrambi potrebbero essere venduti per favorire operazioni in entrata.