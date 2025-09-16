Dopo il pazzo Derby d'Italia la Juve si ripete, con un'altra gara rocambolesca in Champions League. I bianconeri pareggiano per 4-4 contro il Borussia Dortmund all'esordio stagionale in Europa. Un pareggio che ha del clamoroso, considerando che nel momento in cui l'arbitro ha sancito i 6' di recupero gli ospiti erano in vantaggio di due reti. Dopo un primo tempo con poche vibrazione ed un discusso calcio di rigore non dato alla squadra di Tudor , nella ripresa succede di tutto: Adeyemi porta avanti i tedeschi, subito pari di Yildiz con un gol 'alla Del Piero', ma neanche il tempo di battere che il Borussia si riporta in vantaggio con Nmecha . Ci pensa il neo entrato Vlahovic a siglare il nuovo pari, ma anche stavolta la gioia dura poco: tiro di Couto sul primo palo, Di Gregorio si fa sorprendere ed è 3-2 Dortmund. La pietra tombale sembra il rigore (discutibile) assegnato agli ospiti e trasformato da Bensebaini . Ma nel recupero succede di tutto: ancora Vlahovic marca il 3-4 su assist di Kalulu, e poi fornisce un cross perfetto a Kelly che dopo aver segnato contro l'Inter si ripete in Champions. Partita folle, 4-4 il finale.

23:48

"Lavorare su Di Gregorio". E sul centrocampo...

A Sky prosegue l'analisi post gara. Capello introduce l'argomento portiere: "Secondo me Tudor dovrà lavorare molto su Di Gregorio: aiutarlo, stargli vicino". Del Piero aggiunge: "Sul terzo gol... Vero, il portiere non deve mai prendere gol sul suo palo. Gli altri due (tolto il rigore, ndr) sono da fuori area, ma di mezzo centimetro: sono imparabili". Capello sostiene come il portiere abbia bisogno di aiuto e di ritrovare fiducia. Del Piero dice la sua: "Credo che abbia qualità per farlo. Ha fatto una parata di coraggio e di posizione non semplice stasera, chiaro che se prendi tanti tiri capita anche che prendi 3 o 4 gol".

Costacurta in studio sostiene come nella fase difensiva debbano fare meglio i centrocampisti. Del Piero avvalora la tesi e spiega: "La Juve gioca con due centrocampisti. Se a turno Thuram o Koopmeiners si sganciano in avanti quella zona resta scoperta. Difesa e centrocampo bassi, provano a fare densità, ma oggi c'erano giocatori che tiravano da ogni posizione, calciano mine. Serve lavorare su questa dimensione, chiaro se questo raccordo lo devono fare solo 2 a centrocampo da qualche parte paghi. A volte vedi gol evitabili, ma il calcio è anche un po' cambiato. Il quarto gol di Kelly ad esempio: prima il difensore poteva fare lavoro sporco che oggi non puoi. O prendi il tempo o altrimenti se ti comporti così ti danno rigore contro".

23:43

L'analisi di Tudor

Il tecnico bianconero a Sky: "Troppi gol presi dietro, ma non troppi fatti in avanti! Scherzo ma è vero, così ogni gara non si finisce più. Gara fatta dopo 3 giorni, grande difficoltà dal punto energetico nel secondo tempo, si è vistro contro una squadra fortissima che 3 giorni fa ha avuto una sfida facilissima. Grande panchina, anche stavolta chi entra fa la differenza: complimenti, è un bel segnale. Abbiamo avuto qualche problemino di gamba, nell'arrivare, ma davanti siamo pericolosi. I gol subìti si dovevano evitare con la squadra schierata, bassa. Ma c'è anche qualità individuale, ce l'hanno loro come ce l'ha avuta Kenan. In queste circostanze non si poteva fare meglio".

Vlahvoic e Zhegrova entrati bene: "Ormai con 5 cambi e tutte queste partite veramente non ci sono titolari, lo ribadisco tutti i giorni ai ragazzi. Le partite si decidono ultimi 20', chi entra può decidere. Con 5 cambi è cambiato il calcio. Il problema è che si è giocato con l'Inter sabato e oggi è martedì: ieri c'era la rifinitura. Kenan era bianco! Ma va accettato, ho un grande gruppo e prendiamo questo punto, che per come si era messa sembrano 3. In questo momento era il massimo che si poteva fare. Non è facile, quando sono 4 giorni mi viene più facile. Ma era giusto far giocare Dusko (Vlahovic) con l'Inter, e poi stasera far giocare David e Openda che sono giocatori importanti. Ci sta dare continuità a Koopmeiners. Ci sono partite nelle partite, quando devi spingere diventa anche più facile. Coi 5 cambi è importanti scegliere, a volte si indovina e a volte no: devono essere tutti importanti, serve mostrare motivazione".

Del Piero chiede a Tudor come sta, che risponde: "Bene... c'è bisogno di recuperare". Poi Alex afferma: "La Juve, comunque, ha fatto 8 gol in 2 partite. Questo senso di rivalsa, senso di appartenzenza che provi a dare ai giocatori a me piace molto. Tu lo sai bene visto che hai anche giocato alla Juve, e la squadra l'ha recepito visto come esulta". Tudor risponde: "Spirito e voglia di lavorare è partenza e arrivo, poi dopo si aggiungono le cose di calcio, i dettagli, le scelte. Oggi ci è mancato anche Cisco che è giocatore importante, che ci lega. Cambiaso ha giocato dopo 15-20 giorni, Bremer è reduce da un infortunio lungo: tutte queste problematiche vanno tenute in considerazione. Ma sono contento: ora c'è da recuperare bene e andare sabato a Verona"

23:30

Bremer: "Mentalità finale giusta, ma..."

Bremer a Sky dopo il triplice fischio: "Dobbiamo portare a casa questa mentalità del finale di partita, ma non possiamo prendere così tanti gol: 7 nelle ultime 2 partite, dobbiamo migliorare. Nella ripresa dovevamo avere più equilibrio, non possiamo prendere gol così e rischiamo di perdere. Ma è andata bene ad aver pareggiato nel finale. Vlahovic? Sappiamo che è un grande giocatore, dà una mano in tutte le partite che ha giocato: sta facendo bene, complimenti a lui"

23:22

Yildiz e la chiacchierata con Del Piero

A Yildiz viene fatto vedere il gol di Del Piero al Dortmund: "Il suo è anche meglio", dice il 10 bianconero. Alex gli chiede: "Complimenti, per la partita, il gol che hai fatto è strepitoso. Ne sono felice perché anche a me piaceva segnare così. Cosa ti è passato per la mente prima di tirare? E' stato istintivo o pensavi già di farla?". Yildiz risponde: "Istintivo: quando è arrivata la palla ho visto un po' di spazio libero e l'ho mandata dentro in slow motion. Sono felice di aver segnato un gol così bello e sono felice per la squadra". Del Piero esalta la rete del turco, visibilmente emozionato: "Che traiettoria: rientra da destra a sinistra ma anche dall'altro verso il basso, c'è il doppio effetto! Complimenti ancora!". E Yildiz risponde ridendo: "Complimenti anche a te per il tuo!". Il 10 bianconero sembra essere più al centro di questa Juve: "Abbiamo iniziato bene la stagione, sono felice di aiutare la squadra. Voglio fare sempre il meglio per la squadra. Scusate, sono un po' stanco! Tudor chiede tanto per la fase difensiva? Si, un po' si!"

23:16

Parla Vlahovic

Così l'attaccante juventino: "Credo che tutto arriva con l'esperienza. Siamo una squadra giovane, però dobbiamo giocare meglio, leggerle chiuderle prima. Non possiamo prende gol subito dopo averlo fatto. Importante che non abbiamo perso. Se conta qualcosa iniziare la partita o subentrare? Non lo so, quasi da tutta la vita gioca da titolare e penso di aver segnato abbastanza gol. In questa situazione il mister cambia tanto, con 5 cambi... Come ha detto lui oggi non ci sono titolari o panchinari, e ce ne sono tanti di giocatori forti in squadra. Ma non penso a queste cose, cerco di essere concentrato, fare ciò che mi chiede il mister e aiutare la squadra. Chiaramente a tutti piace giocare, però io rispetto le scelte del mister e cercherò di metterlo in difficoltà". E sulle recenti polemiche... (QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI)

23:05

Capello: "Ecco qual è stata la chiave"

Anche Fabio Capello analizza l'andamento della gara: "Primo tempo c'è stato un tiro in porta di Thuram e basta. Nella ripresa una squadra più viva con Locatelli ha aperto il campo e Vlahovic con la sua velocità ha creato pericoli. Questa è stata la chiave, bravo Tudor che ha corretto la squadra".

23:04

Del Piero: "Juve... fino alla fine"

A Sky così Del Piero: "Cuore ma non solo. Viste due squadre diverse: primo tempo Juve più bloccata, e abbiamo capito perché. C'è sempre la tendenza a sottovalutare il Dortmund, che è sempre lì. Poi ha saputo trovare energie diverse con rabbio, con grinta, fino alla fine come il motto bianconero. Son segnali belli, importanti, di una squadra viva e che ci crede, dove c'è fiducia tra di loro e anche nell'allenatore. E' 1 punto che vale di più, nella consapevolezza ne vale 3!"

22:56

FINISCE QUI, E' 4-4!

Partita pazza tra Juve e Borussia: rimonta incredibile dei bianconeri, che segnano due gol nel recupero quando tutto sembrava finito! La squadra di Tudor porta 1 punto a casa

22:54

KELLY ALL'ULTIMO RESPIRO!

90' + 6' - All'ultimo secondo la Juve fa 4-4! Assist meraviglioso di Vlahovic, il difensore proiettato in attacco di testa gonfia la rete e fissa il pareggio: dopo il gol all'Inter sabato scorso, altra rete per il centrale

22:51

DOPPIETTA VLAHOVIC!

90' + 3' - La Juve non muore mai! I bianconeri recuperano palla sulla trequarti del Dortmund, cross perfetto di Kalulu per il centravanti che di piattone calcia potentemente: palo e gol

22:49

Cambio per i gialloneri

90' + 1' - Fuori Guirassy, dentro Gross: sostituzione di Kovac

22:48

Ci prova Locatelli

90' + 1' - Azione insistita del capitano Juve, che alla fine guadagna il possesso: tiro violento ma che si alza nel percorso verso la porta finendo alto

22:47

Ancora 6' da giocare

90' - L'arbitro concede 6' di recupero

22:44

Entra Zhegrova

87' - Tudor dà uno scampolo di partita all'albanese, subentrato a Yildiz

22:43

BENSEBAINI SPIAZZA DI GREGORIO

86' - Bensebaini, che ha conteso il tiro del rigore a Guirassy, ha la meglio: calcia lui dagli 11 metri espiazza Di Gregorio, poker giallonero

22:40

RIGORE BORUSSIA

83' - Contropiede partito da Adeyemi, la palla da Brandt va a Guirassy che prova il tiro: Kelly, da terra, la tocca. Per il direttore di gara è intervento col braccio e assegna rigore. Dopo check del Var penalty confermato

22:37

PALO YILDIZ!

80' - Sponda di Thuram per Yildiz, il numero 10 da fuori spara un siluro destinato in porta: prodigio di Kobel che devìa quanto basta per mandare la palla sul legno e non alle sue spalle

22:31

DORTMUND ANCORA AVANTI

74' - Thuram recupera palla a Couto, il francese se la fa rubare nuovamente dal calciatore giallonero: tiro fulmineo sul primo palo, Di Gregorio si fa sorprendere! E' 2-3 Borussia

22:28

Cambia anche Kovac

71' - Doppia sostituzione Dortmund: entrano Brandt e Bellingham, fuori Beier e Nmecha

22:25

Altri cambi Juve

68' - Locatelli e Adzic per Koopmeiners e Openda: altri due cambi per Tudor

22:24

PARTITA PAZZA, VLAHOVIC GOL!

67' - Dopo un primo tempo bloccato, ripresa dalle 1000 emozioni: Yildiz imbecca Vlahovic in profondità che si invola in area e batte il portiere! E' subito 2-2

22:22

BORUSSIA ANCORA AVANTI

65' - Neanche il tempo di esultare per la Juve che il Dortmund fa il 2-1: scarico di Adeyemi per Nmecha che dal limite dell'area lascia partire un bel destro a giro su cui Di Gregorio non può nulla

22:20

YILDIZ ALLA DEL PIERO! E' 1-1

63' - Gol clamoroso del numero 10 Juve! Tiro a giro sul secondo palo, gol 'alla Del Piero' proprio contro il Borussia Dortmund: rete bellissima e pesantissima, pari bianconero

22:16

Sostituzioni per la Juve

59' - Primi cambi per Tudor: dentro Joao Mario fuori McKennie, dentro Vlahovic fuori David

22:13

Reazione Juve, Koop spreca

57' - Uno-due velocissimo, palla che arriva all'olandese che da dentro l'area colpisce in maniera sbilenca con la sfera che termina sul fondo

22:12

MIRACOLO DI DI GREGORIO!

56' - Azione pericolosissima del Dortmund, Guirassy si trova a tu per tu col portiere bianconero che compie un intervento prodigioso e tiene in piedi la Juve

22:08

BORUSSIA IN VANTAGGIO

52' - Fulmine Adeyemi, che riceve palla di Guirassy, passa in mezzo a due e con un sinistro potente e preciso brucia sul tempo Di Gregorio: Dortmund avanti

22:07

PALO BORUSSIA!

51' - Difesa bianconera immobile, palla in profondità per Beier che da posizione defilata tenta la conclusione, intervento provvidenziale di Di Gregorio

22:02

Sprint bianconero con Openda

46' - Subito Juve all'attacco: cross di Koopmeiners dalla destra, Openda ci prova in sforbiciata con la sfera che non trova lo specchio. Ma tutto fermo: l'attaccanto bianconero colto in offside

22:02

Inizia il secondo tempo

46' - Juve-Borussia Dortmund, al via la ripresa. Si ricomincia dallo 0-0

21:57

Primo tempo bloccato

Dopo la conclusione di Thuram ad avvio di gara sfida bloccata, squadre molte attente e non disposte a correre rischi. Finale in crescendo per la squadra di Tudor, con qualche buona azione manovrata

21:46

Non c'è recupero: finisce il primo tempo

45' - Termina 0-0 la prima frazione di gioco. Grande equilibrio, pochi picchi, Juve decisamente più pericolosa. Fa discutere il possibile calcio di rigore non concesso ai bianconeri per l'intervento di mano in area di Anton (col centrale ammonito pochi minuti dopo per un altro intervento)

21:43

Ammonizione per Anton

42' - Primo giallo della sfida per il centrale del Borussia Dortmund (lo stesso dell'intervento sospetto in area con la mano): entrata in forte ritardo su Koopmeiners

21:35

David spreca, lo salva l'offside: ma c'era rigore?

34' - Corner di Yildiz, Kelly spizza di testa e David tutto solo si fa murare da Kobel. Tutto fermo: al termine dell'azione viene fischiato fuorigioco per offside del centravanti bianconero. Ma sul colpo di testa del centrale bianconero, nella mischia, c'è un sospetto intervento di Anton, che colpisce col braccio molto alto, e dunque staccatissimo dal corpo. Intervento però non soggetto a nessun tipo di revisione

21:33

Segnali di Juve

32' - Prima ci prova Yildiz ma viene murato dalla retroguardia tedesca. Dopo pochi secondi chance per David, che tenta la conclusione mancina da fuori: tanta potenza ma poca precisione

21:31

Intanto segnano... due ex Juve

30' - Mentre a Torino tra Juve e Borussia il risultato è di 0-0, sugli altri campi due ex bianconeri sono andati in gol. In Benfica-Qarabag per i portoghesi a segno Barrenechea, mentre l'OM in gol con Weah al Bernabeu contro il Real Madrid

21:22

Openda per Yildiz, la Juve ci prova

21' - Ripartenza velocissima dei bianconeri: Thuram apre per Openda, che temporeggia e prova a servire l'inserimento di Yildiz. Grande recupero di Bensebaini che devìa la palla in corner prima che la sfera arrivi al 10 bianconero. Sugli sviluppi dell'angolo proprio Openda spizza provando a trovare il primo palo, ma è solo esterno della rete

21:17

Presente Gattuso in tribuna

16' - Ad assistere al match tra Juventus e Borussia Dortmund anche il ct della Nazionale. Insieme a lui anche il commissario tecnico della Turchia, Montella, evidentemente attento soprattutto alla partita di Yildiz. Fase di stallo in campo, con le due squadre attente difensivamente e poco propense a scoprirsi

21:12

Si fa vedere il Dortmund

11' - Dopo una prima fase in pressione, ma sostanzialmente in attesa, gli ospiti provano a guadagnare metri. Ma il muro bianconero rispedice al mittende le offensive

21:05

Thuram pericolosissimo!

4' - Tiro da fuori del francese, ci vuole un super intervento di Kobel per deviare la conclusione in corner. Dopo la rete contro l'Inter, il centrocampista bianconero ha cercato subito il bis

21:04

Fase di studio

3' - Bianconeri con il pallino del gioco, pressing alto da parte della squadra di Kovac a complicare il palleggio Juve

21:01

Comincia la partita

1' - Calcio d'inizio, parte Juve-Dortmund: primo pallone giocato dai gialloneri

20:55

Il saluto ai tifosi voluto da Tudor

Durante il riscaldamento pre gara i tifosi juventini hanno chiamato la squadra sotto il settore per un saluto. Ad indicare ai calciatori di andare a ricambiare l'affetto del tifo interrompendo per un momento la rifinitura è stato proprio Igor Tudor

20:47

Tudor e la vicinanza alla squadra nel riscaldamento

Il tecnico bianconero vicinissimo ai giocatori durante il riscaldamento. Così Capello: "La Champions è la Champions. L'allenatore sa che davanti han giocatori di altra qualità, anche se il test fatto con l'Inter era già da Champions. Sta pensando e ripensando se è giusto ciò che ha fatto, ad eventuali sostituzioni, guardare come si stanno riscaldando i giocatori. Ma soprattutto starà pensando a come è stata impostata la partita".

20:42

Il famoso gol 'alla Del Piero' contro il Dortmund

Negli studi Sky rimostrano il famoso gol di Del Piero, il gol 'alla Del Piero', segnato al Dortmund il 13 dicembre 1995. Così 'Pinturicchio' su quella partita: "Esordio da sogno: fuori casa, con tante paure perché mancavano Vialli e Ravanelli, quindi tutto l'attacco visto che io ero ancora considerato ragazzino. Ci fu schieramento anomalo: Padovano prima punta, Di Livio come attaccante di destra, situazione nuova. Sotto 1-0 abbiamo mantenuto serenità: pioveva, veniva giù il mondo, alla prima di Champions, tutto storto. Ma c'era serenità col clima che aveva creato Lippi, la consapevolezza che eravamo tutti importanti. Lo stesso che secondo me vuole dare Tudor oggi, con la scelta Koopmeiners ad esempio. Ci sono momenti che fanno la differenza: vincere fuori casa, in Champions, dopo che eri sotto... Un pareggio non sarebbe stato male, invece andammo a vincere con quella perentorietà e ti apre gli occhi a scenari diversi. Devi essere consapevole che può essere un episodio, ma se ti rendi conto che quel che hai fatto è solo un pezzettino del percorso, ti dà quello sprint in più. E ci auguriamo lo stesso per Yildiz e per la Juve questa sera. Dopo il gol Lippi mi disse 'Bravo, ma ora copri la fascia'? Sisi, vero... Correvo come un maiale (ride, ndr)"

20:35

"Tudor ha trasmesso la juventinità"

Elettricità allo stadio che mancava da tempo. Capello dice la sua: "Juventini avevano bisogno di questa scossa: la sentono, vogliono essere partecipi. E secondo me è iniziata quando Tudor ha tenuto Vlahovic e l'ha fatto giocare. Vlahovic che entra in campo con quella voglia e determinazione, vuol dire che Tudor è entrato nella testa dei giocatori. Ha visto lo spirito di squadra, è importante: la gente guarda dalla tv e pensa che forse è il caso di tornare a vedere le partite dal vivo Tudor ha trasmesso la juventinità, vedere la squadra soffrire unita in campo, come con l'Inter dove poi ha vinto meritatamente: questa è la Juventus, non la Juventus 'circa'".

20:32

Del Piero su Tudor

L'ex numero 10 bianconero sull'attuale tecnico juventino, suo ex compagno di squadra: "Innanzitutto ha sempre dato dimostrazione di essere un ragazzo di intelligenza, e parlo di sapere dove sei, che all'inizio sei ospite ma che poi devi prenderti le tue responsabilità. E poi agire, lui è un uomo d'azione. Si è calato molto bene perché conosce l'ambiente Juventus da sempre, il fatto che ricordi certi aneddoti vuol dire che era molto attento: occhi per notare le piccole cose, fondamentale nel percorso di un allenatore. E si è calato bene perché ha personalità: rispetto alla Juve dell'anno scorso ha dato compattezza, solidità, senso di appartenenza: sono cose fondamentali nella Juventus, devono essere dentro di te. Il mondo Juve è diverso dagli altri, necessita di alcune cose radicate dentro che siano presenti nell'ambiente, dentro e fuori dal campo"

20:26

Tudor: "Formazione? Vi spiego. E su Zhegrova..."

Tudor, a pochi minuti da Juve-Borussia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. A partire dalla condizione dei bianconeri: "Stanno bene, c'è voglia di giocare questa partita. Tutti vogliono giocare la Champions, vediamo quanto abbiami recuperato visto che abbiamo giocato due giorni fa". Sulle scelte di formazione: "Scelta per la partita, poi le sfide si decidono negli ultimi 20 minuti: non ci sono più i titolari, spesso importante è chi finisce. Iniziamo così, ma ci sono tante partite nella partita. Openda centrale con David e Yildiz più indietro? Ora non parliamo, vediamo quando inizia la partita. Zhegrova? Deve lavorare, però giusto farlo venire: vediamo, se c'è bisogno una parte piccola di partita la può fare".

20:22

Chiellini: entusiasmo Juve e percorso Champions

Chiellini prende parola a Sky Sport nel pre gara di Juve-Dortmund: "Juve che sta ritrovando armonia? Basta vincere: abbiamo vinto contro l'Inter e siamo tutti contenti. A questa gente basta poco per ritrovare entusiasmo, sta a noi coltivare questo entusiasmo e utilizzarlo come energia. Serve equilibrio: son contento di sabato, abbiam fatto un'ottima partita, ma bisogna sempre pesare le cose fatte bene e meno. Tudor son contento abbia lavorato su questo ma anche a caldo ha parlato con grande lucidità: godiamoci l'entusiasmo dei tifosi ma restiamo coi piedi a terra. Dove può arrivare la Juve in Champions, se la si può vincere? Nei miei sogni è giusto pensare in grande e non porci limiti. Ma serve equilibrio: gli utlimi quarti di finale sono quelli del 2019. L'obiettivo è fare meglio dell'anno scorso, raggiungere gli ottavi e poi vedremo: questo un obiettivo realistico, poi trovandosi lì si vedrà dove si può arrivare".

Più facile rapporto con Tudor rispetto a Motta? "Ma anche Thiago è stato mio compagno di squadra. L'ho avuto anche come assistente allenatore Tudor: c'è amicizia, complicità, ma anche voglia di confrontarsi sul campo. Sono di supporto e cerco di aiutarlo nelle sue esigenze e di stargli vicino. Il merito di questo inizio di stagione in gran parte va a Tudor: ha dato grande solidità e unità alla squadra, nel bene e nel male c'è una grande impronta di ciò che è lui. Ha idee ben chiare, oggi forse gara diversa rispetto a quella con l'Inter: sabato si è arrabbiato per ciò che non è andato al meglio, ma diamo i meriti a Tudor"

20:18

Del Piero e l'attacco Juve

A Del Piero viene chiesto se l'attacco Juve (con Yildiz, Openda e David) è schierato con due sottopunte e un centravanti o un trequartista e due punte: "Essendo tutti molto mobili avranno compiti di ricoprire ruoli diversi. Noi in Champions giocavamo con Vialli in mezzo, Ravanelli a destra e io a sinistra. Ma se l'azione ti portava a rientrare dritto, rientravi dritto e quando c'era tempo riprendevi la tua posizione. Nel calcio di oggi questo succede anche di più, e servono giocatori bravi a fare anche questo, a giocare anche in zone meno confortevoli. Se mi piace? Si e no: due dei tre non hanno praticamente giocato. David è all'inizio, Yildiz è una certezza sotto molti aspetti: caratteriale e di gol. Sarà curioso vedere in tre come si comporteranno".

20:14

Capello e le sorprese di Tudor

Capello a Sky Sport parla così delle scelte di formazione di Tudor: "Mi sorprende questa formazione: dopo l'Inter pensavo ad un'altra squadra. Tudor sta preparando le partite con molta attenzione, non dice 'Noi siamo la Juventus': lui guarda agli avversari, li studia, prepara la partita schierando i giocatori che possono creare problemi al Dortmund. La sorpresa è non vedere Locatelli, ad esempio: in campo tutta gente che corre. Koopmeiners? ho sempre detto che poteva essere giocatore importante in questa posizione. E altra sorpresa è che non giochi Gatti: lui è importante soprattutto su calci d'angoli e punizione, fino ad ora si è comportata sempre bene. Mi sorprende un po' tutto: più che squadra di ragionamento è squadra di corsa, che dà linfa agli attaccanti".

20:12

Del Piero e l'esordio in Europa

Negli studi di Sky Sport, per presentare Juve-Borussia, c'è Alessandro Del Piero, che il 15 settembre 1993 faceva l'esordio nelle Coppe Europee, in Coppa Uefa. Entrò al posto di Baggio: "Era tutto nuovo, tutto bello. Ero appena arrivato alla Juve, già ero felice di essere in panchina. Poi ci fu la possibilità di esordire, un grande motivo di orgoglio, di felicità. Non ti senti arrivato ma stai facendo un passo importante, che devi imparare a meritartelo col passare del tempo. Più emozionante esordire o farlo subentrando a Baggio? No, entrare in campo: Roberto ormai lo conoscevo. L'emozione era doppia, ma per uno che aspira a giocare..."

19:58

Borussia Dortmund, la formazione ufficiale

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Couto, Nmecha, Sabitzer, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy. Allenatore: Kovac. A disposizione: Ostrzinski, Meyer, Jobe Bellingham, Gross, Campbell, Manè, Chukwuemeka, Kabar.

19:52

Juve, la formazioni ufficiale

Juve (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; David, Yildiz; Openda. Allenatore: Tudor. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Rugani, Gatti, Cabal, Kostic, Joao Mario, Locatelli, Adzic, Conceicao, Zhegrova, Vlahovic.

19:40

Perin e il retroscena con Adzic

Tra i convocati per la partita di Champions League contro il Borussia Dortmund c'è ovviamente anche Adzic, eroe del derby d'Italia contro l'Inter. Poco prima del suo ingresso in campo, le telecamere hanno pizzicato un dialogo tra il giovane montenegrino e Perin, che da fratello maggiore gli ha dato dei consigli. Il secondo portiere bianconero, come si può sentire dal contenuto BordoCam di Dazn (qui tutti i retroscena), gli ha detto infatti: "Semplice. Vicino all'area avversaria puoi dribblare, li no. 1-2 gioca semplice, forte è qui che devi esserlo. Loro sono forti ma tu sei più forte. Devi sapere se sei pronto, lo sai".

19:30

Dortmund, i tifosi invadono Torino

Il conto alla rovescia per l'inizio della sfida di Champions League tra la Juventus e il Borussia Dortmund è iniziato e i tifosi gialloneri si sono incamminati a piedi verso l'Allianz Stadium. Muovendosi a piedi in centinaia verso lo stadio hanno anche creato qualche problema di viabilità, con il traffico che è aumentato a poche ore del match.

19:22

Padoin esalta Elimoghale dopo Juve-Dortmund

"Abbiamo tra le mani un grande talento, non dobbiamo avere fretta di fargli fare tante partite. Ci sono dei passaggi da non saltare, ora su deve focalizzare in Primavera e fare cose importanti e poi può fare il salto per lidi e competizioni importanti. Bello giocare contro il Borussia Dortmund che aveva 4-5 2009 e ti rendi conto del livello che c'è all'estero. Destiny è destinato a fare grandi cose. Ci vuole pazienza, il futuro è dalla sua parte" - ha detto Padoin su Elimoghale dopo la sconfitta della Juve Primavera in Youth League contro i tedeschi.

19:14

Juve, ci sono Zhegrova e Conceicao

A poche ore dal debutto stagionale nel girone unico di Champions League, in programma all'Allianz Stadium di Torino contro il Borussia Dortmund, il tecnico della Juventus Igor Tudor ha diramato la lista dei convocati. Notizie importanti dall'infermeria: torna, infatti, a disposizione Conceiçao, dopo il problema muscolare accusato con la nazionale portoghese, ma è presente - a sorpresa - anche il neo-acquisto Edon Zhegrova, alla prima chiamata. Torna anche Cambiaso, out per squalifica negli ultimi due turni di campionato. Qui tutti i convocati.

19:09

"Solo Mbappé meglio di Guirassy"

Il ds Kehl ha chiarito anche il futuro del centravanti della squadra Serhou Guirassy, smentendo le voci secondo cui il suo entourage lo stia proponendo ad altri club: "Clausola da 70 milioni? Per principio non commento i dettagli dei contratti, ma rassicuro che in estate non c'è stata alcuna conversazione con Serhou o il suo agente volta a lasciare il club". Dunque concentrazione massima sul Dortmund per l'attaccante, che Kehl ha definito "un giocatore di livello mondiale. Ha attraversato fasi difficili della sua carriera ma è maturato incredibilmente. I numeri lo confermano: capocannoniere della Champions League lo scorso anno, 31 gol in partite ufficiali nel 2025. Solo Kylian Mbappé ha una media migliore e questo dimostra il livello di cui stiamo parlando", ha concluso il ds, che ha lanciato anche un grande messaggio alla Juve.

19:00

Juve-Borussia Dortmund, la sfida del futuro

I bianconeri sono pronti all'esordio stagionale in Champions League contro il Borussia Dortmund. I tedeschi così come la squadra di Tudor, sono molto attenti ai giovani e in rosa hanno un difensore 2005 italiano che in passato aveva colpito anche l'allora ct della Nazionale Mancini. Di chi si tratta? Di Filippo Mane, che sta entrando nelle rotazioni di Kovac e sogna anche di fare il debutto in Europa. Magari proprio nella sua terra, in Italia. Non solo il presente all'Allianz Stadium, con Yildiz che spera nuovamente di incidere e Adzic che vuole replicare la grande serata contro l'Inter.

