Juve Next Gen, Brambilla e la prova di maturità contro la FeralpiSalò

Una vittoria e due pareggi per la Juventus Next Gen nelle ultime tre gare disputate. La vittoria contro la Pro Vercelli a ridare nuova linfa poi i due pari beffa contro Pro Patria e Mantova , ma il vero banco di prova per la squadra di Brambilla è la partita contro la FeralpiSalò . Il match contro la capolista dirà quanto sta crescendo la Next Gen e se può continuare a coltivare i sogni playoff partendo da una posizione ottimale, anche se poi questa potrebbe essere indicata anche dalla Coppa Italia di categoria. Un mese d'aprile fondamentale per il cammino dei bianconeri: ora la capolista, poi il Sangiuliano e l'11 il ritorno contro il Vicenza al Menti dopo l'1-2 dell'andata.

Juve Next Gen alla prova di maturità

Un vero e proprio banco di prova per capire a che punto è la crescita della Juve Next Gen. Sicuramente da gennaio in poi la squadra è cambiata tanto. Con Iling e Barrenechea ormai in pianta stabile con la prima squadra, i bianconeri hanno anche pensato di far crescere i prodotti del proprio settore giovanile. Se il progetto Next Gen è esaltato dall'arrivo di tanti ragazzi agli ordini di Allegri (ma altri sono sotto la lente), lo stesso di può dire per Brambilla e Montero. Diversi i Primavera attenzionati dalla Next Gen e che in questo finale di stagione possono rappresentare freschezza e novità importanti in casa Juve. Huijsen ormai non è più la novità, ma senza dubbio il classe 2005 è la certezza dei bianconeri nel pacchetto difensivo. Giovane, ma già esperto rispetto alla sua età e Brambilla non ne ha più fatto a meno uno volta che l'olandese ha messo piede nello spogliatoio e in campo.

Con Barrenechea pescato da Allegri, in Next Gen si è avuto modo di dare spazio al 'nuovo Edgar Davids'. Nonge Boende, infatti, ha fatto minutaggio e in mezzo al campo sa il fatto suo. Dalle ottime prestazioni con Montero fino all'esordio nella seconda squadra, l'arrivo in punta di piedi ma con la grinta necessaria visto il soprannome che porta. Ultimo, ma non meno importante è Kenan Yildiz. L'ultima settimana per lui è stata fondamentale per acquisire nuove certezze. Il gol con l'U21 della Turchia, le lacrime e ora la voglia di lasciare il segno anche con la Next Gen. L'infortunio di Iocolano e i vari problemi offensivi, oltre a Iling con la prima squadra, ha aperto le porte al classe 2005 ex Bayern. Può essere la sua occasione? Sta al campo dirlo, lui si allena agli ordini di Brambilla e se dovesse essere chiamato in causa non si tierà certo indietro. La Juventus Next Gen aspetta la FeralpiSalò, tra novità e certezze per la sua prova di maturità.