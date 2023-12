Serie A, i migliori allenatori per media voto: Allegri al top, Juric davanti a Sarri

La Serie A 2023/24 si avvicina al giro di boa. Il campionato è giunto alla 17ª giornata, con la 18ª che si giocherà tra pochi giorni. E quindi, dopo quasi metà stagione, è possibile tracciare un primo bilancio del rendimento dei vari allenatori (e di come, a loro volta, hanno fatto rendere le squadre). Tra esoneri, cali inaspettati, exploit incredibili, ecco la classifica secondo la media voti di TuttoSport : una graduatoria nella quale rientrano gli allenatori che sono stati seduti in panchina per almento 5 giornate.

Allenatori Serie A, i voti dopo 17 giornate

Paulo Sousa 5,5

Dopo la passata stagione, in cui era arrivato in corsa portando la Salernitana a giocare un bel calcio e a collezionare punti ottenendo una salvezza tranquilla, non è riuscito a fare altrettanto nel campionato attuale. In 8 partite di Serie A 5 ko e 3 pareggi, nessuna vittoria messa a referto (eccezion fatta per il passaggio del turno in Coppa Italia contro la Ternana a metà agosto), prima di arrivare all'esonero.

Filippo Inzaghi 5,72

Il suo arrivo sulla panchina granata ha in parte dato vita ad una fiammella: i risultati sono migliorati, le prestazioni anche. Eppure la Salernitana resta in fondo alla classifica di Serie A, e anche con il suo arrivo le cose sono migliorate fino ad un certo punto: 9 partite, una sola vittoria (con la Lazio), 5 sconfitte e 3 pareggi (tra cui quello prestigioso contro il Milan nell'ultimo turno).

Andrea Sottil 5,72

Lo scorso anno aveva fatto sognare con l'Udinese: la crescita di un talento come Samardzic, un gioco divertente e risultati rilevanti come le casalinghe con Inter e Milan. In questo campionato il trend è decisamente cambiato, e dopo 9 partite senza nemmeno una vittoria (6 pareggi e 3 ko) la società friulana ha deciso di cambiare.

Maurizio Sarri 5,82

Dopo il secondo posto della passata stagione ci si attendeva una Lazio sugli scudi. La partenza di Milinkovic-Savic può ovviamente aver influito, gli infortuni anche. Eppure l'identità vista lo scorso anno si è riproposta davvero raramente: a testimonianza di ciò l'attuale nono posto in graduatoria in compartecipazione con il Torino, con 24 punti raccolti in 17 partite.

Marco Baroni 5,82

L'inizio non è solo stato sorprendente, ma addirittura incredibile: due vittorie nelle prime due partite, di cui una contro la Roma. Poi un digiuno di successi incredibile per il suo Hellas Verona: 14 gare senza trovare i 3 punti. Il sorriso è tornato però nell'ultima giornata disputata, con la vittoria per 2-0 nello scontro diretto contro il Cagliari.