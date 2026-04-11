Marotta colpisce ancora: il capo delle giovanili Juve all’Inter! Festa social, “Rubato il migliore”

Michele Sbravati ha detto sì all’Inter, ma il suo approdo in nerazzurro non sarà ovviamente automatico. Prima di legarsi contrattualmente al club meneghino dovrà risolvere il proprio accordo con la Juventus: nelle ultime ore in quel di Torino si starebbe lavorando in questo senso. Una questione non semplicissima però da risolvere: Sbravati è infatti legato al club bianconero da altri due anni, e dunque si prospetta una trattativa dagli equilibri sottili.

Se tutto dovesse risolversi, ecco che Sbravati diventerebbe il nuovo responsabile del settore giovanile dell’Inter: insieme a lui lavorerà Fulvio Pea, pronto a lasciare il ruolo di direttore tecnico dell'Albania. Sbravati è considerato nell'ambito una delle figure più rilevanti, ma il club bianconero non si farà trovare impreparato e da tempo ha messo al vaglio un profilo di primissimo livello per sostituirlo. Intanto sui social i tifosi nerazzurri festeggiano: "Grande notizia, è il migliore" il pensiero unanime.

In passato altri passaggi dirigenziali dalla Juve all'Inter. Quello di Luca Adornato ha rappresentato un ulteriore tassello nel rafforzamento della dirigenza nerazzurra, con un profilo che ha portato in dote un’esperienza consolidata nel marketing e nella comunicazione maturata in oltre quindici anni nel club bianconero. Ha ricoperto anche incarichi di rilievo, fino a diventare una figura chiave nell’ambito dell’entertainment e degli eventi, competenze poi affinate ulteriormente nel ruolo di Marketing e Communication Director del Salone del Mobile di Milano. Nel nuovo incarico all’Inter, il suo contributo è stato orientato a potenziare il posizionamento strategico e innovativo del brand, lavorando sullo sviluppo delle linee di business e sull’espansione della fanbase attraverso i canali digitali e social.

Il suo ingresso si è inserito in una tendenza già evidente: quella di diversi ex dirigenti juventini approdati a Milano sponda nerazzurra. Oltre al presidente Beppe Marotta, figura centrale di questo progetto, il club aveva già accolto Giorgio Ricci, ex Juventus dal 2018 al 2022, affidandogli il ruolo di Chief Revenue Officer. Si consolida così una sorta di asse Torino-Milano, con professionalità che seguono un percorso comune sotto la guida di Marotta, contribuendo alla crescita e alla modernizzazione dell’Inter.