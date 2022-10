Vlahovic, urlo Juventus: "Il resto sono chiacchiere". Da Vieri a Morata, pioggia di like

TORINO - "La nostra città. La nostra squadra. Il nostro Derby - con accanto due cuori, uno bianco ed uno nero -. Uniti si vince, il resto sono solo chiacchere". Dusan Vlahovic, match-winner dell'importantissima stracittadina vinta dalla Juventus dopo le recenti, cocenti delusioni vissute prima in campionato contro il Milan, poi in Israele con il Maccabi Haifa in Champions, esulta sul proprio account Instagram. Il post è stato 'preso d'assalto' da compagni ed ex: oltre ai commenti di Di Maria (Siiiii papà) e Marchisio (tre emoticon, il gesto del 'cinque', una fiamma e un cuore), spiccano i like di Morata, Vieri, Chiellini, Pjanic, De Ligt, Arthur, Bonucci, Danilo, Locatelli, Kostic, McKennie, Kean, De Sciglio, Pinsoglio, Miretti, Soulé, Aké e le 'Women' Girelli, Rosucci, Cernoia e Caruso.

Torino-Juventus, il Vlahovic-day Dusan Vlahovic ha deciso il derby della Mole al minuto 74 in spaccata sul secondo palo, azione nata dal calcio d'angolo battuto da Cuadrado e dalla conseguente spizzata di testa di Danilo: nella mente dei tifosi bianconeri è ancora vivido il ricordo della stracittadina del 2015 decisa dal colombiano con un analogo gesto tecnico. Quel successo diede ai bianconeri uno slancio tale da inanellare una serie da record, culminata con la clamorosa rimonta che portò la squadra a conquistare il quinto Scudetto consecutivo (dei futuri nove). In tal senso, la speranza dei sostenitori della Juve è che le similitudini non si arrestino alla modalità con cui Cuadrado e Vlahovic, a distanza di sei anni l'uno dall'altro, hanno 'matato' il Toro.